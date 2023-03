Una raccolta fondi per l’Oasi Dynamo

Iniziata la raccolta fondi a favore di Dynamo Camp: dal 12 marzo al 2 aprile, Dynamo Camp è in comunicazione con la campagna di raccolta fondi "Dynamo Camp porta la Terapia Ricreativa Dynamo® nelle città", con numero solidale 45595. L’obiettivo è contribuire ad offrire gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo® a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche nei Dynamo City Camp nel 2023. Dynamo Camp è nato nel 2007 a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte del SeriousFun Children’s Network di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo. Tutti i programmi sono strutturati secondo il modello della Terapia Ricreativa Dynamo®, che ha obiettivo di svago e divertimento, ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle proprie capacità, con benefici sulla qualità della vita. La raccolta fondi si riferisce in particolare ai programmi e Dynamo City Camp di Firenze, Roma e Napoli. Per partecipare alla raccolta basta inviare un SMS o chiamare da rete fissa il numero solidale 45595. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari, sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa. Andrea Nannini