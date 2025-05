Una pista nel parco. Si balla tutta l’estate fino alla mezzanotte. È l’ultima sorpresa

Pista da ballo al parco Pertini, da stasera e per tutta l’estate. Un annuncio dell’ultima ora da parte dell’assessore alla cultura, commercio e promozione del territorio, Giulia Fondi: "Con grande piacere comunico che venerdì 30 maggio al parco Pertini verrà inaugurata una nuova pista da ballo che funzionerà per tutto il periodo estivo. Sarà possibile, per tutti gli appassionati, usufruire di questo nuovo servizio a cura di Marcello Giuntoli, con il patrocinio del Comune di Agliana, nella meravigliosa cornice del parco Pertini. La pista da ballo arricchisce il più ampio cartellone degli eventi dell’Estate Aglianese". Le serate da ballo sono il giovedì con dj e musica anni ’80-’90 (dalle 21 alle 24), il venerdì sabato e domenica, con orchestrine e musica da ballo liscio di coppia, balli di gruppo e balli caraibici, ma anche un po’ di discoteca. L’orario è sempre dalle 21 alle 24.

Ma non è l’unica novità dell’Estate Aglianese al Pertini. Dopo il grande successo del Villaggio dello Sport (allestito dal 16 al 18 maggio), nel mese di luglio al Pertini ci sarà un torneo di beach volley, nell’ottica di valorizzare ulteriormente il parco.

"Ci aspettiamo una grande partecipazione – afferma Giulia Fondi –, sarà un torneo ben strutturato, con l’ampliamento del campo già allestito per il Villaggio dello Sport. Un evento imperdibile, che si aggiunge ai tanti appuntamenti sportivi di rilievo previsti per questa Estate Aglianese". Come già annunciato, oggi maggio prende il via anche "Carabattole love park" al parco di Carabattole: si esibiranno i Banana Split, celebrando il loro ventennale di attività. Il primo giugno sarà protagonista il cantante Brusco che festeggia venticinque anni sulla scena musicale. I concerti iniziano alle 21, dalle 19 stand gastronomici. Nell’ampio contenitore di eventi del "Carabattole love park", fino al 7 settembre, saranno proposte anche iniziative per bambini e famiglie. In questi primi giorni della lunga Estate Aglianese sarà festa anche nelle frazioni. Stasera spettacolo di magia alla Ferruccia, sabato 31 Banda Bassotti, street band e circo Sottosopra a San Michele, il primo giugno spettacolo comico con Paolo Migone a Ponte dei Bini, il 2 giugno concerto dello storico gruppo I Nuovi Angeli a San Niccolò. Tutti gli eventi iniziano alle 21. L’Estate Aglianese è organizzata dal Comune di Agliana e associazione Artigiano, sotto la direzione artistica di Luca Nesti.

Piera Salvi