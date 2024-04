Una nuova lavanderia in zona Sant’Agostino

La zona di Sant’Agostino si appresta a riavere una lavanderia, dopo che a fine 2021 la storica "Alda Rinnova" aveva dovuto chiudere i battenti dopo ben sessantaquattro anni di onorata attività. Il 5 maggio infatti, in via Cellini al numero 3, verrà inaugurata - con un evento in programma dalle 18 alle 20 - l’attività "Fior di Loto" di Giovanna Massaro, figlia di Antonio Massaro, titolare dell’omonima impresa di Masiano che da circa 40 anni opera nel settore del trasporto inerti e del movimento terra. Impresa dove anche la 35enne ha lavorato finora, prima di decidere di cambiare strada.

"Ho capito che era giunto il momento di costruirmi una strada tutta mia, caratterizzata però dalla stessa dedizione, disponibilità e professionalità che ho sempre avuto durante la precedente esperienza - racconta Giovanna –. Certo, sarei potuta rimanere al fianco di mio padre e sarebbe stato più comodo e semplice probabilmente, ma ho preferito cambiare vita e inseguire il mio sogno, ricercando l’indipendenza dalla mia famiglia". E la scelta del nome dell’attività va proprio in questa direzione.

"Il fior di loto simboleggia la rinascita ed è questo il messaggio che voglio trasmettere - sottolinea Giovanna -. Un messaggio positivo per tutti coloro, in particolari i giovani, che hanno un obiettivo e che non intendono smettere di perseguirlo, seppur il percorso appaia complicato e in salita. E poi, trattandosi di una lavanderia, ho pensato alla ‘rinascita’ dei capi d’abbigliamento che i clienti mi affideranno. A proposito dei clienti, sono contenta che la zona di Sant’Agostino torni ad avere una lavanderia su cui poter contare costantemente. La decisione di investire in questa parte della città ovviamente è strategica. Non nascondo che mi piacerebbe ripercorrere le orme di ’Alda Rinnova’ – ha concluso Massaro, che è stata un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi anni".

Francesco Bocchini