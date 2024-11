Una nuova Estra contro Treviso. Si punta al rilancio di Paschall

Una settimana di assestamento per l’Estra che, dopo gli addii di Brajkovic e Childs, deve inserire nel gruppo Smith e, speriamo presto, Kemp. Un compito non facile per coach Markovski, che già arrivando in corsa non ha ancora avuto modo e tempo per dare alla squadra la sua impronta di gioco e adesso si trova anche alle prese con dover mettere dentro due elementi nuovi all’interno di un gruppo che fino ad ora non è apparso molto coeso. Organizzare il lavoro non è facile, ma è anche vero che il tecnico biancorosso ha esperienza e professionalità per affrontare la situazione. Intanto l’amichevole giocata da Pistoia contro Reggio Emilia ha consegnato a Markovski un Paschall decisamente più in palla e se non ancora al massimo della forma almeno in grado di poter competere e dare una mano alla squadra. L’ala biancorossa ha chiuso con 18 punti ma soprattutto dimostrando di aver compiuto un grande passo in avanti. Una buona notizia prima di tutto per Paschall, che ha bisogno di ritrovare fiducia e riprovare le sensazioni e le emozioni del basket giocato, poi per la squadra perché è fuori discussione che con un Paschall ritrovato Pistoia avrebbe a disposizione un giocatore in grado di spostare gli equilibri.

Una prestazione, quella dell’ala dell’Estra, che in vista della trasferta di sabato a Treviso fa ben sperare anche perché, classifica alla mano, la sfida di sabato è tra due squadre che hanno gli stessi punti (6) e che per motivi diversi hanno bisogno di vincere. Pistoia dopo la vittoria contro Reggio Emilia è incappata in due sconfitte consecutive (Sassari e Trento), Treviso viene da una vittoria conquistata in casa di Napoli che oltre ai punti ha portato fiducia. Inutile nascondere che ci sia grande curiosità di vedere all’opera la nuova Estra che dall’inizio dell’anno ad oggi ha subito una trasformazione sostanziale, che non sembra essere ancora finita, cambiando decisamente fisionomia sia per quanto riguarda il roster e sia nella guida tecnica e nel modo di giocare. Come detto i cambiamenti non sembrano essere del tutto terminati e non è escluso che ci possano essere nuove partenze e arrivi per quello che sarebbe in tutto e per tutto una trasformazione completa della squadra.

Maurizio Innocenti