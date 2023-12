"Una nuova aurora" Voci per tutte le donne

Sala gremita e tanti applausi, per gli studenti del Liceo Musicale Niccolò Forteguerri di Pistoia che, con il concerto "Una nuova aurora", hanno concluso le iniziative in programma ad Agliana in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un evento inizialmente previsto al teatro Moderno di Agliana e poi spostato all’auditorium della scuola media Bartolomeo Sestini a causa dei danni subiti dal Moderno con il nubifragio del 2 novembre scorso. Ma l’esibizione del Liceo Musicale pistoiese in un luogo scolastico di Agliana ha, probabilmente, rafforzato il messaggio contro la violenza da parte dei giovani. Il canto e la musica di quasi una novantina di bravissimi studenti del Musicale Forteguerri hanno emozionato il numeroso pubblico, di ogni età, presente all’auditorium della Sestini: genitori e figli, docenti, la dirigente scolastica del Forteguerri Anna Maria Corretti, l’assessore alle politiche sociali di Agliana, Greta Avvanzo. Bellissime voci e toccanti note musicali, sciarpe, braccialetti e fiocchi rossi a dare maggiore significato al concerto contro la violenza di genere. Ed è stato ricordato il numero di telefono 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, per dare sostegno alle vittime di violenza e stalking. "Un numero – ha sottolineato Silvia Pizzi di Auser Pistoia – che negli ultimi tempi sta registrando un aumento di chiamate". L’evento era organizzato grazie alla collaborazione di Auser Pistoia, con le Auser di Agliana, Montale e Quarrata e Sportello donna, con il contributo delle sezioni soci Coop di Agliana e Pistoia. Significativo il coinvolgimento degli studenti da parte di Auser, associazione per l’invecchiamento attivo.

"Questi giovani sono stati favolosi – ha detto la presidente Auser di Agliana, Patrizia Esposito –. Ci hanno offerto un bellissimo concerto e sarebbe bello ospitarli di nuovo ad Agliana. I giovani nella musica e nel canto trovano uno scopo, un ideale. E’ giusto che siano la musica e il canto ad accoglierci e coinvolgerci, per ricordare a tutti che la donna è la vita".

Con gli strumenti musicali e la voce, che è uno strumento naturale, ragazze e ragazzi del liceo Forteguerri hanno contribuito a far riflettere per aumentare la consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere.

Si sono esibiti il coro (diretto dalle professoresse Elena Bartolozzi, Francesca Paganin e Sandra Pinna Pintor) l’ensemble di chitarre, sotto la direzione dei professori Riccardo Bini e Maurizio Pacini, l’orchestra d’archi diretta dai professori Marco Corsini ed Eugenia Di Bonaventura, l’orchestra di fiati e percussioni (sotto la direzione dei professori Alessio Donnini, Elena Lala, Luca Magni, David Mazzei e Francesca Simonelli). Il liceo musicale Forteguerri di Pistoia è attivo da dieci anni ed è molto apprezzato per l’eccellente formazione dei giovani studenti e studentesse nel canto e nella musica.

Piera Salvi