Una manifestazione di protesta in quota

Una domenica di escursioni e di protesta silenziosa quella che ci sarà nel prossimo fine settimana dalle parti del Lago Scaffaiolo. L’oggetto del contendere è sempre lo stesso, ovvero il progetto che dovrà portare alla realizzazione della nuova funivia che collegherà i due versanti dell’Appennino fra Doganaccia e Corno alle Scale con la stazione a monte non troppo lontana del lago, meta ambitissima delle escursioni estive sulla nostra montagna perché si arriva davvero a stretto contatto con la natura. L’appuntamento è per domenica prossima organizzato da Cai Pistoia, Cai Maresca-Montagna Pistoiese e con la presenza anche del Cai di Prato. Il ritrovo è alle ore 7.30 dalla sede del Club Alpino di Campo Tizzoro per iniziale la camminata che prevede una durata complessiva di circa sei ore. L’obiettivo, infatti, è essere allo Scaffaiolo per le ore 13 dove ci sarà l’effettiva manifestazione, ovviamente pacifica e silenziosa.