Una lezione di astrofisica all’Anzilotti

L’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti, nell’ambito del progetto "Gli studenti dell’Anzilotti incontrano…" ha partecipato, ieri 19 marzo, a una conferenza del professor Sperello di Serego Alighieri. Astronomo, docente di astrofisica, ha lavorato all’Istituto Nazionale di Astrofisica di Arcetri ed è anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Alighieri è anche discendente del Sommo Poeta, come testimonia il suo cognome, e ha tenuto agli studenti di quattro classi terze una lezione sulla cosmografia dantesca, soffermandosi su argomenti che intrecciano questioni di fisica astronomica, matematica, geografia, filosofia e teologia medievale, ma sempre con un linguaggio comprensibile per i ragazzi. L’incontro, tenutosi al Palagio, è stato presentato dal sindaco Riccardo Franchi e dall’Assessore alla Cultura Alina Coraci, che hanno fatto dono al professore di due libri relativi alla città di Pescia e ai suoi musei civici, ed è stato organizzato su iniziativa del professor Niccolò Bartoli, docente presso l’Anzilotti. Presenti anche i docenti accompagnatori delle classi e la preside Alessia Bechelli, che al termine dell’incontro ha chiesto al professore di autografare una tela bianca insieme ai ragazzi presenti, come ormai è tradizione in occasione degli incontri con gli autori che vengono all’Istituto. La mattinata si è conclusa poi con un pranzo presso il Convitto in onore dell’ospite.

Giovanna La Porta