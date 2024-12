Una giornata alla scoperta del Palazzo Comunale. Musica, visite guidate, laboratori e fotografie

Le letture e i laboratori per bambini, l’esposizione di foto d’epoca visite guidate condotte dai bravissimi studenti-ambasciatori dell’arte. Palazzo di Giano diventa un "condominio di eventi" (tutti gratuiti) domenica 15 dicembre, in orario continuato dalle 9 alle 19, riuniti sotto il titolo di "Scatti a Palazzo", essendo questa edizione dedicata al tema della fotografia. Dalle 9.30 alle 11.30 nelle sale del Museo Civico (primo e secondo piano) nella sala Maggiore e nella sala Guelfa (ovvero, l’ufficio del sindaco) si svolgeranno le esibizioni musicali degli studenti del Liceo Musicale Niccolò Forteguerri che dalle 11.30 alle 12.30 passeranno il testimone agli allievi della Scuola Mabellini. Sempre in tema musica, alle 17 nella sala Maggiore è previsto il concerto Conversa Barsiliera con Piero Frassi (pianoforte), Andrea Beninati (batteria), Silvia Benesperi e Emanuele Marsico (voce e tromba). Capitolo piccoli: in due turni (ore 10 e 10.45) nella sala del Gonfalone lettura animata per bambini da 6 a 8 anni, così come nella sala del Mezzanino rivolta però al pubblico 3-5 anni. Altre letture anche nel pomeriggio (ore 16 e 16.45). Al termine di tutte le letture i bambini riceveranno un piccolo dono. Alle 16 nella sala del Mezzanino laboratorio creativo (età 8-13 anni) a cura di Silvia Todesca (occorre prenotare chiamando l’800 012146, entro le 12 di venerdì 13 dicembre). Il Salone dell’Ottocento del Museo civico, ultimo piano, ospiterà (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) un piccolo set e laboratorio fotografico dove Maria Di Pietro e Felisia Toscano doneranno a chi lo vorrà ritratti unici in connubio con le opere pittoriche esposte attraverso l’uso di una camera istantanea itinerante (prenotazioni al numero verde 800 012146).