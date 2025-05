Una domenica in piazza, alla scoperta delle orchidee selvatiche

Orchidee selvatiche e passeggiate geologiche. Sono i due temi principali, ma non gli unici, dell’iniziativa organizzata dal Legambiente Pistoia Valdinievole per sabato 24 sul colle di Monsummano Alto. L’appuntamento, ad ingresso libero e rivolto a tutti gli adulti curiosi e i bambini di ogni età, si terrà a Monsummano Terme nella Piazza Alfio Magrini (di fronte a Grotta Giusti) e si terrà nell’intera mattinata, dalle 9 alle 12,30.

In programma giochi a tema e laboratori per bambini, organizzati dai volontari di Legambiente, incontri con esperti sulle tematiche ambientali e una merenda golosa a cura della Fondazione Mai Soli con il progetto ComìComè.

Dalle 8 alle 11 è in programma anche una facile visita naturalistica con una Guida Ambientale alla scoperta del Colle, della macchia mediterranea e delle orchidee selvatiche (lunghezza circa 2 km, dislivello 80 metri). La visita, a numero chiuso, è condotta da una esperta guida ambientale ed è prevista una quota di iscrizione di 7 euro (3,5 euro per i bambini), con prenotazione obbligatoria entro il 22 maggio presso [email protected].

"Nell’ambito della dorsale del Montalbano – fanno sapere gli organizzatori – il Colle costituisce una notevole emergenza per gli aspetti geologici, faunistici, floristici e vegetazionali; la lussureggiante macchia mediterranea ospita nell’anno abbondanti fioriture. Fra queste spiccano le orchidee selvatiche che costituiscono una importante peculiarità botanica; qui si può osservare nell’arco dell’anno un numero di specie che non trova riscontro in nessun’altra parte della catena collinare. Il Colle offre buone opportunità anche per gli appassionati di birdwatching".