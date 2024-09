Una carrellata di autori. Ecco "Giallo al Castello". Incontri, mostre e solidarietà

Stasera 3 settembre, alle 18,30, riparte la rassegna "Giallo al Castello" con l’inaugurazione della mostra "Matite in giallo" nella corte della villa Smilea di Montale. La mostra, contenente opere di importanti disegnatori e fumettisti su tematiche noir e gialle. La mostra rimarrà aperta fino al 30 di settembre dal lunedì al venerdì nell’orario di apertura della biblioteca oppure su prenotazione (informazioni al 3427720243). "E’ un’opportunità da non perdere – dice l’assessore alla cultura Francesco Barontini – visto che si tratta di artisti di prestigio a livello nazionale". La manifestazione "Giallo al Castello", organizzata dal Comune di Montale in collaborazione con Auser e l’associazione Giallo Pistoia, vive la sua seconda fase dopo il successo di pubblico della prima parte nel mese di luglio. Il programma del mese di settembre prevede, dopo l’inaugurazione della mostra, un incontro con gli autori venerdì 13 alle ore 21 con la presenza degli scrittori Patrizia Rasetti e Alberto Vivarelli e la conduzione di Rossella Chietti. Come nelle serate precedenti la formula è quella del dialogo tra il pubblico e gli autori.

La serata che desta maggiore curiosità è quella del 18 quando è prevista, sempre nella corte della villa, una "cena con delitto" che avrà una finalità solidaristica perché il ricavato andrà all’associazione Spalti di Pistoia che da dieci anni opera a sostegno delle persone affette da Sla. Sono disponibili cento posti che si possono prenotare al numero di telefono 3427720243.

La cena si avvale della collaborazione fondamentale di diverse associazioni del paese come la Croce d’Oro, il Comitato Festeggiamenti, la Pro Loco di Tobbiana, il Gruppo Alpini di Montale e la Fratellanza Lavoratori Montalesi. La rassegna avrà la sua giornata conclusiva venerdì 20 settembre, alle ore 21, quando è previsto l’incontro con gli autori Lucia Focarelli, Laura Vignali e Fabio Baldassarri. Durante le serate della rassegna sarà visitabile la mostra "Corridoio nella storia" che presenta reperti della Linea Gotica nei seminterrato della villa.

Giacomo Bini