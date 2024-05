Una camminata per la prevenzione oncologica, dal titolo "PercorriAmo la prevenzione": è quella organizzata, nella giornata di oggi, dalla lista civica ’Agliana al centro’ (che sostiene la candidata Ambra Torresi), in collaborazione con Lilt Pistoia. Una camminata breve che vuole assumere un importante significato. Partenza alle 10 dal parco Pertini (lato via Roma) fino in piazza Gramsci al "Presidio prevenzione" dove ci sarà l’associazione Knitted knockers. Sarà presente anche l’associazione Voglia di vivere e verranno date informazioni su come e dove fare prevenzione. I partecipanti sono invitati a indossare una maglietta o un accessorio di colore rosa. "E’ un modo di fare informazione e sensibilizzare su un tema così importante a prescindere dai simboli di partito", ha sottolineato Torresi.