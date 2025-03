Un viaggio fotografico nella magia di Celle

E’ un piccolo, stupefacente libretto quello che sarà presentato domani, sabato 29 marzo, nella Sala Gianna Manzini della Biblioteca San Giorgio, alle ore 17. Si intitola "Abitanti di Celle. Un viaggio nella natura del parco" ed è il risultato di un anno di una residenza artistica assai speciale, quella del fotografo Giovanni Ciattini nel meraviglioso parco d’arte moderna creato da Giuliano Gori sulle colline di Santomato, intorno alla Villa di Celle. Giovanni, con pazienza e con sguardo amoroso sulla natura, ha sorpreso, e fotografato, tutte le creature che, in quel periodo, hanno popolato Celle e così ha visto, e fermato con i suoi obiettivi, il pettirosso sulla fontana davanti alla villa, il codirosso comune sul Viale della Poesia, il codirosso spazzacamino sull’opera di Luigi Mainolfi "Per quelli che volano", sul tetto della Fattoria, Gatto Giuliano davanti al cancello, il pipistrello Myotis emarginatus su "I caduti e i salvati" di Robert Morris, nell’antico fienile, il Martin pescatore su "La Morte di Efialte", di Anne e Patrick Poirier, la magnifica libellula rossa su "Tema e variazioni II" di Fausto Melotti e tante creature ancora. "Abitanti di Celle" è la terza opera fotografica di Giovanni Ciattini dopo "Firenze con le ali" e "Prato con le ali" ed è realizzato per Gli Ori Pistoia e stampato da Gf Press Serravalle Pistoiese. Le foto sono state scattate fra il 2023 e il 2024. "Con questa originale esperienza portata avanti da Giovanni Ciattini – scrive Stefania Gori, Presidente della Fondazione Gori-Celle nella prefazione –, fatta di scatti rubati nel parco di Celle, in cerca degli animali che la abitano e che prendono confidenza con le opere d’arte, apriamo ufficialmente le attività della nuova Fondazione Gori-Celle".

"Una gioia immensa – scrive Patrizia Gori che ha curato la pubblicazione e che domani pomeriggio sarà al fianco di Giovanni – vedere finalmente stampato questo libro, testimone della straordinaria bellezza della natura che a Celle si armonizza con l’arte, creando un dialogo visivo di forte intensità. Ogni fotografia di questo libro è la descrizione di un incontro magico, tra la libertà e la grazia degli uccelli e le forme audaci e innovative delle sculture di arte ambientale che stanno silenziose, come in attesa di questi animali, creando un’armonia che celebra sia la creatività umana che la bellezza naturale".

"Sono profondamente riconoscente – sono le parole di Giovanni Ciattini – , alla famiglia Gori, e a Giuliano. Hanno avuto fiducia in me con la realizzazione di un libretto che è un coronamento del mio lavoro".

L’appuntamento di domani fa parte di "Leggere, raccontare, incontrarsi...", ciclo di incontri organizzato da Biblioteca San Giorgio e Biblioteca Forteguerriana. Ciattini, nato a Empoli nel 1959, ma fiorentino d’adozione, è giornalista. Ha lavorato a “La città di Firenze” e “Il Tirreno”, nelle redazioni di Montecatini, Prato e Pistoia. Domani anticiperà anche qualche immagine del suo prossimo lavoro: "Pistoia con le ali". Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

lucia agati