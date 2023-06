Un tuffo refrigerante pure in città Ecco la mappa delle nostre piscine Ce n’è per tutti i gusti (e tasche)

Prima vera ondata di caldo estiva e il pensiero subito corre al sollievo dell’acqua. E se il mare non è la scelta, proviamo allora a disegnare una mappa delle piscine cittadine (arrivando fino alla nostra montagna), a partire dalle tariffe più vantaggiose. In cima alla lista delle più economiche c’è la Piscina di Maresca che inaugura la stagione proprio oggi. Il biglietto d’ingresso? Popolare appunto, 12 (intero) e 10 euro (ridotto dai 5 ai 12 anni) se si accede il sabato o la domenica, che scendono rispettivamente a 10 e 8 euro se invece si scelgono i giorni dal lunedì al venerdì. Qui Piscine di Cantagrillo dove le opzioni d’accesso sono diverse: nei giorni feriali si spendono 15 euro a adulto, ridotti a 10 per i ragazzi (4-12 anni), nei festivi e al sabato rimane invariato il biglietto per gli adulti mentre i ragazzi spendono 13 euro; convenienza sugli accessi ripetuti che si sintetizzano in abbonamenti stagionali ai prezzi di 590 euro (famiglia di due adulti e due ragazzi), 300 euro (singolo), 410 euro (coppia). Qualche promozione speciale? Quella sul lunedì che risulta riservata alle donne. Per loro 13 euro per la giornata intera con drink in omaggio, mentre la giornata ridotta ovvero solo al mattino dalle 9.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato costa 10 euro. Chi pensasse di accedere il sabato e la domenica nella sola fascia 16-19 spende 10 euro, che diventano 90 in formula abbonamento da dieci ingressi.

Proseguendo nel tour facciamo sosta a Pontelungo, piscine H2Sport: gli adulti pagano 14 euro nei giorni feriali, maggiorati a 16 il sabato, la domenica e i festivi in genere; i bambini in età 4-11 anni spendono sempre 12 euro, ma ci sono anche opzioni per ingressi pomeridiani dalle 15 il cui prezzo è fissato a 10 e 11 euro (adulti, rispettivamente nei feriali e nei festivi) e a 8 euro per i bimbi. Pacchetto giornaliero family con prezzi che variano a seconda del numero di componenti, del tipo di postazione e del giorno d’accesso, con prezzi compresi tra i 38 e i 60 euro. Qui Capostrada, al Boschetto, quartier generale dei giovani. Entrare e trattenersi tutto il giorno costa 15 euro (ridotto a 10 euro per under 14 e forze dell’ordine; gratis i minori di 4), mentre se si vuole rilassarsi secondo la formula "4 ore quando vuoi" di euro se ne spendono 12 (ridotto 9; abbonamento dieci ingressi a 130 euro, 85 per gli under 14).

Ci spostiamo in un contesto scenografico vista natura, in via della Crocina. Siamo a Le Forri, dove dal lunedì al sabato si sborsano 20 euro per un tuffo, maggiorati a 27 la domenica (prenotazione raccomandata). Altro bel set naturale quello di Castagno di Piteccio: alla piscina del residence un ombrellone con due lettini costa 25 euro, un lettino singolo nel parco o sul piano vasca 10 euro (dal lunedì al venerdì, i bimbi sotto i 10 anni pagano 8 euro); il tariffario cambia il sabato, la domenica e i festivi con stessa proposta a prezzi rispettivamente di 35, 15 e 12 euro. Altro grande classico dell’estate ma in provincia, a Montale, sono le vasche esterne del Cogis con toboga di sei metri, laguna e idromassaggio. Una postazione per l’intera giornata a bordo piscina dal lunedì al sabato costa 28 0 40 euro (che diventano 32 e 45 euro la domenica e i festivi) rispettivamente per ombrellone con due lettini oppure tre (possibile aggiungere fino a due bimbi senza lettino acquistando l’ingresso ridotto a 10 euro ciascuno). È possibile acquistare un ingresso singolo con lettino e ombrellone condiviso ai prezzi di 14 e 16 euro a seconda del giorno o accedere per quattro ore con prezzi che variano a seconda delle persone e del giorno da 20 a 32 euro (il dettaglio sul sito della Piscina Cogis). Chiude il viaggio la piscina di Villa Cappugi, dove serve prenotare. Per una postazione per l’intera giornata si vanno a spendere 30 euro, 20 per bimbi dai 3 ai 12 anni (gratis sotto i 3). Promozione al momento valida fino a fine giugno: per mezza giornata compresa una bevuta si spendono 20 euro.

l.m.