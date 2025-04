Un tuffo nell’umanità di Ebrima Danso

Sofferenza ma insieme anche speranza, la vera ragione che muove il viaggio. Di questo si compone la mostra "Un segno tra umanità e disumanità" realizzata dalla Cooperativa Pontelungo e dal Centro don Lorenzo Milani di Pistoia che da domani porterà negli spazi del Circolo Arci di Pontelungo i dipinti del pittore migrante Ebrima Danso.

Il giovane, iniziato alla pittura in modo del tutto autonomo, con le sue opere racconta un intenso percorso autobiografico caratterizzato da grandi e profonde lacerazioni, durante il quale ha attraversato diverse nazioni africane in cerca di un lavoro adeguato per sostenere la sua famiglia in Africa, arrivando infine al Centro di accoglienza di Vicofaro a Pistoia. La sua innata passione per la pittura si è concretizzata in una serie di disegni e di dipinti che narrano il suo viaggio con una straordinaria forza espressiva. La sensibilità artistica di Ebrima avvicina alla storia di corpi sofferenti, seguendo un percorso che inizia nei luoghi di origine - il piccolo paese africano del Gambia - e arriva in Italia passando per la "Porta d’Europa" di Palladino a Lampedusa, raffigurata in una delle sue opere.

L’inaugurazione si terrà alle 17 di domani e vedrà la partecipazione e gli interventi del presidente della Cooperativa Alvaro Alberti, dei coordinatori della mostra Mauro Matteucci e Claudio Terreni. Interverranno don Massimo Biancalani, l’autore delle opere e alcuni migranti africani del Centro di accoglienza di Vicofaro. Al termine sarà possibile un piccolo buffet. La mostra sarà visitabile tutti i giorni da domani al 13 aprile dalle 17 alle 20, mentre la mattina sarà aperta per gruppi solo su appuntamento (Mauro, 333.8170119, e Alvaro, 335.6222056).