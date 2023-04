Un tuffo nel passato Il fascino della storia

Presentato ieri nella cornice di Pistoia Sotterranea il calendario provinciale delle rievocazioni storiche 2023: un programma di 25 appuntamenti che mirano a valorizzare borghi, castelli e paesi del pistoiese. Il programma annuale di iniziative "Historica - terræ pistorienses" è frutto di un protocollo d’intesa firmato da oltre venti associazioni e gruppi storici del territorio in un costante lavoro di co-progettazione tra i Comuni della provincia di Pistoia e Terzo Settore.

Ne fanno parte, il Comitato Cittadino di Pistoia, la Lega dei Rioni di Pescia, la Compagnia dell’Orso, la Compagnia Francesco Ferrucci, il Rione Casina Rossa Montecatini, l’Istituto storico per le ricerche archeologiche, la Pro loco Larciano, l’Associazione Incanto Liberty, la Pro loco Serravalle Pistoiese, il Gruppo storico Marliana, la Pro loco Prataccio, il Gruppo storico La Fenice, L’Aura La Castellina, Medievalia, la Pro loco Rondo’ Montevettolini, gli Arcieri del Micco, la Pro loco Cutigliano, l’Associazione Nobiltà e contado, la Festa storica Badia a Pacciana, il Sole e Acciaio, la Pro loco Montecatini Alto, la Pro loco Prunetta, la Linea Gotica Pistoiese, l’Associazione Sviluppo per Torri, la Pro Loco di Spedaletto e il Gruppo storico Primo Comune d’Italia.

Grazie a questo patto di amicizia e condivisione di obiettivi i membri si impegnano a promuovere ed elaborare un programma di eventi e rievocazioni storiche durante il corso dell’anno. Al momento il calendario prevede appuntamenti che partiranno da Pescia il 30 aprile, interesseranno poi Marliana, la montagna pistoiese e Montecatini, passando per Pistoia con la Giostra dell’Orso e arrivando alla fine di settembre quando la città farà un salto nel passato con Pistoia Medioevo, manifestazione curata dalla Compagnia dell’Orso con il contributo della Fondazione Caript. Il titolo di "terræ pistorienses" dopo il nome "Historica" marchio di questa iniziativa, è stato scelto per esprimere il concetto ampio di "terre", in quanto tutti capaci di fare da cornice a quel patrimonio culturale intangibile ereditato dal passato che i gruppi storici si impegnano a trasmettere alle generazioni future. Ambito che nel territorio pistoiese racchiude una realtà con molti eventi e gruppi. Tutto grazie alla pubblicazione della legge regionale 272021 sulla rievocazione storica: risultato dello studio di molti anni e dell’impegno di numerose associazioni che tramite i propri rappresentanti provinciali hanno partecipato con proposte, consulenze, azioni di coordinamento. Altro elemento è la co-progettazione come nuova frontiera della collaborazione tra istituti ed enti del terzo settore. Il percorso definito dalla legge prevede che l’iniziativa parta dai comuni e quello di Pistoia è stato uno dei primi a muoversi in questo senso, portando a buon fine l’innovativa e non semplice procedura.

Gabriele Acerboni