"Un sistema che deve essere sostenuto" La Lega chiede aiuto alla Regione Toscana per sostenere il sistema neve dell'Abetone. È necessario cambiare radicalmente il modo in cui si affrontano le criticità legate all'assenza di neve, considerando l'intera area come un'azienda in crisi. Bisogna concentrarsi sull'aumento e il miglioramento della ricettività, anziché aiutare solo gli impiantisti. La Regione Toscana è invitata a destinare risorse per il rilancio dell'Abetone.