Un regalo per il Sesana . Il montepremi aumenta

Regalo di fine anno per l’ippica. Proprio alla vigilia delle Festività il Ministero per l’Agricoltura ha pubblicato il decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025, comprensivo del montepremi e degli stanziamenti. Per il Sesana ci sono buone notizie. Per le 28 giornate di corse ci sarà un montepremi ordinario, vale a dire senza gli stanziamenti per i gran premi di un milione e 190 mila euro. Con un leggero aumento rispetto all’anno che si sta per chiudere. Nel 2024 infatti il montepremi si era fermato a 982mila euro. La media per ogni giornata di corse è di 42.500 euro. Per quanto riguarda i gran premi la prova principale, il Città di Montecatini, che come sempre andrà in scena la sera di Ferragosto con la spettacolare formula delle due batterie e finale il montepremi resta di 121mila euro. Tra l’altro per l’edizione del 2025 c’è da dire che il Ferragosto cade di venerdì e quindi con una buona opportunità in chiave turistica. A luglio, come sempre gli altri due gran premi di gruppo III. Si comincerà il sabato 12 luglio con il gp Nello Bellei per cavalli di 4 anni con un montepremi di 25mila euro. Il sabato successivo sarà invece la volta del gp Terme, memorial Vivaldo Baldi per puledri di tre anni. Anche in questo caso la moneta sul palo sarà di 25.300 euro.

Per quanto riguarda la situazione generale grazie anche agli emendamenti inseriti nel "maxiemendamento" alla legge di bilancio è stato possibile garantire il montepremi sullo stesso livello dell’anno precedente. Inoltre essendo state ridotte a 1200 le giornate complessive, 800 per il trotto e 400 per il galoppo, si registrano importanti incrementi nelle dotazioni medie per giornata. Nel decreto ci sono stati anche alcuni ritocchi al calendario con spostamenti di convegni, come a d esempio per l’ippodromo di Follonica.

Tutto invariato invece per quanto riguarda il Sesana che vede confermato il ritorno del vernissage in primavera, come avveniva storicamente. Partenza domenica 13 aprile e apertura anche la domenica successiva per Pasqua. Quindi cinque giornate a maggio, quattro a giugno con l’inizio delle corse in notturna, sei a luglio, cinque ad agosto e tre a settembre e ottobre con la chiusura della stagione sabato 25.