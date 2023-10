Un "Rally" al cardiopalma. Due incidenti in poche ore

Il successo finale è andato al bresciano Andrea Mabellini, in coppia con Virginia Lenzi, che ha coperto la distanza prevista nel minor tempo al volante della Citroen C3 Rally2 (precedendo le coppie Gasperetti-Ferrari e Pinelli-Vivarelli) in una kermesse organizzata da Pistoia Corse (in collaborazione con l’Aci) alla quale si erano iscritti oltre cento equipaggi. La 44esima edizione del ’Rally Città di Pistoia’, andata in archivio ieri, è stata segnata anche da un paio di incidenti che hanno fatto spostare per un attimo l’attenzione sull’aspetto extra-sportivo, chiusisi fortunatamente senza feriti gravi. Una corsa "influenzata" indirettamente anche dal sinistro mortale avvenuto sulla Lucchese sabato costato la vita allo scultore Andrea Dami: gli organizzatori del Rally hanno optato in extremis per depennare dal percorso quel passaggio. Due gli episodi da segnalare emersi durante la sfida: all’altezza di Casore, pilota e navigatore di una delle auto in gara sono finiti in una scarpata. L’uomo al volante ha rimediato a quanto sembra una botta al costato sinistro e non è quindi stato in grado di terminare la manche, essendo stato trasportato in ospedale per alcuni accertamenti precauzionali.

Successivamente, durante la sesta prova un’altra autovettura impegnate nella gara ha preso fuoco nei pressi di Montevettolini, a causa a quanto sembra di un cortocircuito. Navigatore e pilota ne sono usciti ad ogni modo illesi, mentre sul posto sono intervenuti i pompieri e le squadre Aib della Regione che hanno provveduto a domare l’incendio e a bonificare l’area verde nel quale le fiamme avevano iniziato a propagarsi. Gli organizzatori hanno fatto presente come nel rally capitino spesso incidenti del genere, rassicurando sulle buone condizioni di salute degli incidentati. Tornando alla competizione, possono sorridere infine anche Mirco Straffi (primo fra le vetture a due ruote motrici, in coppia con Marco Nesti) e Mauro Lenci, vincitore con Ronny Celli del rally ’storico’. "L’edizione 2023 del ’Rally Città di Pistoia? – il commento dei vertici di Pistoia Corse – si è confermata un’opportunità di crescita per l’economia del territorio. E dell’intera provincia".

Giovanni Fiorentino