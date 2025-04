Un ponte tra Andalusia e Pistoia. Uno scambio di studenti e culture

PISTOIA

Un gruppo di dieci studenti spagnoli venuti a Pistoia quale frutto di uno scambio culturale tra l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Fedi-E. Fermi e il ’gemello’ Istituto Superiore Pedro Jimenez Montoya di Baza, in Andalusia, Spagna. Una settimana intensa, di grande ricchezza umana e culturale quella vissuta dal gruppo italo-spagnolo che ha visto i ragazzi coi rispettivi docenti - e le famiglie italiane impegnati in una maratona di accoglienza e conoscenza. Il lavoro si è svolto in aula e sul territorio, attraverso visite guidate a Pistoia, Lucca, Firenze e Pisa. Esperienze formative che hanno arricchito il bagaglio culturale di ogni studente, non solo sul piano linguistico. Il progetto di scambio prevede un altro importante momento d’incontro nel prossimo anno scolastico (dal 21 al 28 settembre) quando gli studenti pistoiesi, accompagnati da due loro docenti, saranno a loro volta ospitati dalla scuola spagnola di Baza.

Già da alcuni anni l’Itts Fedi-Fermi promuove questo tipo di attività-formazione, ritenendo lo scambio culturale uno valido strumento utile a potenziare e consolidare negli studenti la conoscenza della lingua inglese ma non solo. Le esperienze passate hanno dimostrato che i ragazzi coinvolti nell’international week hanno tratto beneficio a più livelli, linguistico, culturale, sociale e che questi risultati positivi confermano la validità dell’iniziativa. L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno e al lavoro del Team scolastico di Internazionalizzazione composto da Isabella Bardini, Clarisse Bigalli, Irene Caramelli e Samuele Pagnini al quale vanno i ringraziamenti del dirigente Graziano Magrini, diretti anche all’associazione Amici del Fedi-Fermi che anche in questa occasione ha dato il suo prezioso contributo aiutando concretamente i docenti del Team Internazionalizzazione nell’organizzare alcune attività fuori dalla scuola.