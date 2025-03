Un ponte fra l’Abetone e le Filippine. Tutti i sogni di un campione di sci

L’obiettivo è ambizioso: Milano-Cortina 2026. E’ questo il traguardo all’orizzonte di Francis Ceccarelli. Ventuno anni, nato nelle Filippine, a sei anni è stato adottato da una famiglia abetonese: Martino Ceccarelli e Lisa Seghi e si è diplomato nel 2023 all’istituto Michelangelo di Pistoia in commercio, amministrazione e finanza. Fin dal suo arrivo in Italia ha iniziato a sciare sulle piste della patria di Zeno Colò: i suoi genitori lo hanno portato a lezione di sci cercando di trasmettergli la loro passione per questo sport. "Stare in montagna e sciare mi dà un senso di libertà – racconta –. Allenarmi con il sole o con il brutto tempo, svegliarmi all’alba, prepararmi per la gara...le emozioni e l’adrenalina alla partenza fanno ormai parte della mia vita. Lo sci mi ha anche insegnato cosa significa fare sacrifici: allenamenti quotidiani, preparazione atletica, stare lontano da casa per tutta la stagione invernale: prima a Pozza di Fassa, quest’anno al Sestriere, il prossimo anno in Val d’Aosta seguendo l’allenatore Stefano Barattero. Lo sport mi ha reso più indipendente nelle decisioni, pur sapendo di poter sempre contare sul supporto della mia famiglia". La carriera di Ceccarelli è iniziata a 8 anni, con la prima gara per bambini. Da lì non si è mai fermato. Una volta passato alla categoria Fis, anno dopo anno ha ottenuto risultati sempre migliori: "Negli ultimi anni mi sono chiesto come mantenere un legame con le Filippine, così ho deciso di richiedere la doppia cittadinanza. È stato un percorso complicato, perché io e mio fratello siamo stati i primi a fare questa richiesta. Ci sono voluti quattro lunghi anni. Ora gareggio nel circuito europeo Fis: fino all’anno scorso correvo per l’Italia, ma finalmente da qualche tempo posso gareggiare sotto la bandiera delle Filippine, grazie alla Federazione filippina di sci e snowboard, creando così un vero legame con le mie origini".

Obiettivo Milano-Cortina, dicevamo. "Sì – conferma Francis, da poco rientrato dagli Asian winter game ad Harbin in Cina –. Voglio rappresentare le Filippine ai Giochi olimpici invernali 2026: gareggiare nel Paese che mi ha adottato per il Paese dove sono nato rappresenta per me un legame speciale tra le due nazioni che amo di più. Grazie all’Asd International Sport Dream ho a disposizione uno staff preparato: il nostro programma prevede anche la partecipazione a competizioni come la Coppa del mondo e l’Asian ski cup. La Federazione filippina di sci e snowboard ha solo un posto disponibile per la qualificazione olimpica, quindi voglio dare il cento per cento per riuscire a far parte di queste competizioni. Al momento detengo i migliori risultati nello slalom speciale per le Filippine e continuerò a lavorare in questa direzione. Se hai un sogno, perché non lo devi seguire?".

Davide Costa