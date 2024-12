Un pomeriggio speciale. La Scuola Aperta fa il bis

L’esperienza innovativa della Scuola Aperta raddoppia e dopo la riuscita esperienza a Fognano si estende anche alla scuola di Tobbiana. Il progetto, che prevede per gli alunni un pomeriggio alla settimana di attività di laboratorio, con il contributo di genitori e associazioni del territorio, ha avuto un tale successo nella piccola scuola di Fognano da comportare quest’anno un aumento notevole delle iscrizioni, da 25 a 42, che ha indotto un gruppo di genitori a estendere l’iniziativa anche alla scuola di Tobbiana dove verrà organizzata una "Scuola aperta 2". Nato nel 2016 su iniziativa della Pro Loco di Fognano per salvare la scuola del paese dalla chiusura, il progetto è diventato nel tempo un modello di sperimentazione didattica ed educativa per la sua capacità di coinvolgere le comunità territoriali portando persone, conoscenze e storie personali e collettive all’interno dell’attività della scuola quasi a confermare il detto africano che "per crescere un bambino ci vuole un villaggio".

Nel "pomeriggio speciale" offerto ai bambini a Fognano e da ora in poi anche a Tobbiana si alternano nonni, genitori e associazioni che mettono in comune con gli alunni memorie, cultura e competenze. I bambini vengono anche accompagnati nello svolgimento dei compiti e nello studio. Le attività spaziano dai giochi, allo sport, dalla fotografia al laboratorio sul mare, dall’arte alla musica. Il progetto è cresciuto negli anni grazie al volontariato e con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Montale e dell’amministrazione comunale.

Da quest’anno le attività di Scuola Aperta faranno parte del progetto "Futuropresente", realizzato con il sostegno della Fondazione delle comunità pistoiesi e di Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile. Grazie anche al supporto della Cooperativa Gemma, che è capofila del progetto, la scuola aperta si è assicurata così quattro anni di attività con una progettazione ricca di contributi educativi da parte del territorio. La Pro Loco di Fognano, che ha dato il via alla Scuola Aperta, rivolge: "Un ringraziamento speciale va alla Fondazione delle comunità pistoiesi che è intervenuta anche a sostegno dell’avvio anticipato di alcune attività, nell’attesa della partenza del progetto più ampio, alla Misericordia di Montale per il suo aiuto e a tutti i genitori impegnati in vario modo nella riuscita del progetto e a tutte le associazioni e organizzazioni coinvolte".

Le realtà impegnate quest’anno sono in particolare Studiamente, il Centro arti marziali di Montale, i Narratori di Mondi, AmnioTeatro e l’impresa sociale 4passi.one. E’ attesa la partecipazione anche di altre associazioni. Con la Scuola Aperta di Fognano, e da quest’anno anche di Tobbiana, si realizza effettivamente il concetto di "Comunità educante".

Giacomo Bini