Un pomeriggio intero in compagnia della Pimpa Presentazione guida, spettacolo e laboratorio

Proseguono le attività collaterali promosse in occasione della mostra "Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è... e come dovrebbe essere" (Pistoia Palazzo Buontalenti, fino al 30 luglio): martedì 30 maggio alla Biblioteca San Giorgio a Pistoia i bambini sono invitati a trascorrere il pomeriggio all’insegna della fantasia in compagnia della Pimpa e dei suoi amici.

Alle ore 17, lo spazio Holden della Biblioteca ospiterà la lettura animata Le avventure di Pimpa e Olivia Paperina, uno spettacolo in cui i bambini assisteranno al primo incontro tra Pimpa e l’inseparabile Armando, conosceranno la piccola Olivia e vivranno tante straordinarie avventure. Caterina Paolinelli, attrice e voce narrante, interpreta l’Armando e anima i pupazzi di Pimpa e Olivia Paperina; ideazione e sceneggiatura di Giorgio Scaramuzzino. A seguire, i bambini potranno partecipare al laboratorio creativo, a cura di Cristina Taddei e Annamaria Iacuzzi, per scoprire la città di Pistoia divertendosi insieme alla Pimpa. Nell’occasione, sarà presentata la guida "Pimpa va a Pistoia" edita da Franco Cosimo Panini Editore, in cui Micco, il simpatico orso che vive da sempre a Pistoia, invita Pimpa a passare una giornata insieme: eccoci così in un’incantevole città medievale con i suoi angoli suggestivi, leggende curiose e buffe tradizioni.

Pimpa è una perfetta compagna di viaggio per i più piccoli perché li coinvolge in un viaggio dinamico e insolito, che può continuare a casa grazie ai giochi e alle attività che si trovano nella guida.