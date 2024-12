Un pomeriggio di risate con Pieraccioni

Si preannuncia un "Pieraccioni show" quello che andrà in scena lunedì pomeriggio 30 dicembre (ore 15.30) nella sala centrale del Cinema Lux (Corso Gramsci 3). Il celebre regista e attore toscano farà infatti tappa a Pistoia nell’ambito del tour promozionale che accompagna la recente uscita del film "Io e te dobbiamo parlare", di e con Alessandro Siani, per incontrare e salutare il pubblico. C’è da immaginarsi quindi uno spettacolo nello spettacolo, con Pieraccioni a trascinare il pubblico in una serie di esilaranti e comici siparietti. Poi spazio alla visione del film, anche questa garanzia di un pomeriggio di risate. "Io e te dobbiamo parlare", girato nella suggestiva cornice di Ancona, è un’inedita commedia-thriller che affianca la strana coppia tosco-napoletana Siani-Pieraccioni nelle sale d’Italia dallo scorso 19 dicembre che già in una manciata di giorni ha conquistato il pubblico quella comicità semplice e diretta che contraddistingue il film. Alessandro Siani veste i panni di Antonio, un poliziotto napoletanissimo in coppia sulla volante con il toscanaccio Pieraldo, alias Leonardo Pieraccioni. I due condividono sì la divisa, ma anche una ‘conoscenza’ femminile, Matilde (Brenda Lodigiani), ex moglie di Antonio e ora compagna di Pieraldo.

Attorno a loro le presenze di Maria (Gea Dall’Orto), figlia del poliziotto napoletano che ormai vive in casa con la madre, e di Sara (Francesca Chillemi), la bella poliziotta con cui Antonio ha avuto un passato e spera di avere un futuro. Coppia improbabile e sgangherata, Antonio e Pieraldo non incarnano esattamente il cliché del poliziotto scaltro, ma nel corso della visione i due si ritroveranno tra le mani un grosso caso internazionale su cui indagare che potrebbe finalmente riscattarli. "Io e te dobbiamo parlare" è reduce da un vero proprio ‘assalto’: in questi giorni ha infatti conquistato il primo posto tra i film italiani delle feste e il secondo incasso assoluto al botteghino.

Lo scorso weekend si è rivelato un vero successo, con 1 milione e 680mila euro di incassi, cifra record per una produzione italiana in questo periodo dell’anno. La pellicola è prodotta da Fulvio e Federica Lucisano per Italian Internazional Film, con Rai Cinema e in collaborazione con Netlflix; è distribuito da 01 Distribution. "Tre cose che ho scoperto sul set di Siani – è uno dei tanti siparietti che accompagnano la promozione del film in questi giorni -: la prima, sa guidare. Credevo non avesse la patente! E poi sa leggere, sa anche scrivere. Non è mica poco! E poi.. Si allaccia pure le scarpe da solo". "Leonardo? Ho scoperto una cosa incredibile – continua Siani nello sketch comico con il collega toscano -: è la versione mobile di una cosa invece immobile, il divano". Il film sarà visibile nella sala pistoiese anche oggi 27 dicembre, domani 28 dicembre e domenica 29 nei seguenti orari: 15.30, 17.40, 19.50 e 22.

l.m