Un percorso musicale. La novità alle scuole Giusti: "Dallo strumento al coro"

La musica come educazione allo studio. È così che prende il via alle scuole medie Giusti Gramsci dello storico istituto comprensivo Caponnetto, l’indirizzo musicale, al quale già dal prossimo gennaio le famiglie potranno iscrivere i propri figli. L’istituto Caponnetto è la prima scuola pubblica in città ad attivare questo percorso, a cui da tempo la dirigenza stava lavorando. Il plesso dell’ex primo circolo infatti è già molto attivo nel settore musicale con un’aula dedicata e un coro molto speciale.

"La novità che introduciamo quest’anno – fa sapere la preside Delia Dami – è quella dei percorsi a indirizzo musicale. Credo che sia anche un atto dovuto ai nostri ragazzi dal momento che in una realtà grande come Monsummano, i giovani che vogliono imparare uno strumento, possono farlo solo a pagamento presso privati. Così dopo aver pensato a lungo come organizzare il percorso da offrire ai nostri alunni, abbiamo optato per lo studio delle percussioni, il pianoforte, il clarinetto e il violoncello che è stato quello che per altro ci ha impegnato di più. Inoltre offriamo già da tempo la possibilità di fare musica d’insieme grazie a un coro speciale, che è fortemente inclusivo e che ci ha dato grandi e inattese soddisfazioni, proprio dai ragazzi, anche i più problematici, che partecipano al progetto".

I genitori che vorranno dunque iscrivere i propri figli ad una scuola media con indirizzo musicale a Monsummano potranno farlo già da gennaio alle medie Giusti Gramsci. Si accede ai percorsi su domanda al momento dell’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado. Si è ammessi dopo aver sostenuto una prova orientativo- attitudinale da sostenere entro il 31 gennaio 2025. Al momento dell’iscrizione si può esprimere un ordine di preferenza fra i quattro strumenti disponibili. Tale indicazione non è però vincolante, ma ha solo valore informativo e orientativo. L’ammissione e l’assegnazione dello strumento sono determinati dalla Commissione esaminatrice sulla base del risultato della prova orientativo-attitudinale, della disponibilità dei posti nelle singole cattedre di strumento. La prova che darà poi luogo a una graduatoria consiste in intonazione e senso ritmico, colloquio con eventuale prova pratica d’idoneità allo strumento richiesto. Per la prova non è richiesta una preparazione specifica.

