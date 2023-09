Un paese irraggiungibile Due ponti chiusi ai camion "Pian di Novello isolato"

Che Pian di Novello era stata privata di molti servizi, anche essenziali, lo si era visto già dall’ordinanza che, di fatto, chiudeva il paese tra due ponti limitati al traffico dai divieti imposti dalla Provincia, proprietaria della strada. A intervenire sul problema, decisamente preoccupante, è “Il paese che vogliamo“, formazione civica di minoranza nel Comune di Abetone Cutigliano. "Il Ponte Sestaione, detto dei Mandrini – si legge – non è transitabile dai mezzi con portata superiore a 3,5 tonnellate da quando è stato riaperto nel 2020. E dal 10 agosto di quest’anno anche il Ponte di Rio Piastroso, dopo verifiche tecniche, è stato chiuso al traffico pesante. Questo fa sì che Pian di Novello non possa essere raggiunta da tali mezzi. Un problema vero: in primis per i residenti e poi per tutti i frequentatori dell’ intera Val Sestaione e più in generale della Montagna. Di fatto, con questo doppio divieto, Pian di Novello non è raggiungibile dai mezzi di Alia, dagli spalaneve, dai mezzi che trasportano Gasolio o Gpl da riscaldamento, dagli autobus (che già in questi giorni non raggiungono più il paese), dai mezzi che trasportano legna o cippato, dai trattori più grossi, dai mezzi d’opera, da alcuni mezzi dei corrieri, dai carroattrezzi e...con i mezzi di soccorso come siamo messi? L’autopompa dei Vigili del Fuoco potrebbe passare? Questa situazione non può andare avanti oltre, è necessario trovare una soluzione in tempi brevissimi, non è possibile vivere in un paese ... irraggiungibile!" Però, si pongono anche un quesito. Visto che: "Nel verbale 67 del novembre 2021, sono riportati 340mila euro per il Rio Piastroso, da queste carte ci viene una domanda: ma allora tutto il consiglio provinciale sapeva che c’erano problemi a quel ponte?"

Andrea Nannini