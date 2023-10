Un novembre tutto d’Oro. Tra divertimento e salute

Divertimento, salute ed educazione dei giovani sono le parole guida di una serie di iniziative di festa e di attività di prevenzione che vedranno protagonisti i volontari della Croce d’Oro di Montale tra la fine di ottobre e tutto il mese di novembre. Si comincia domenica prossima, 22 ottobre, a partire dalle 15.30, con la Festa delle tre farine in piazza Giovanni XXIII organizzata con il Comune di Montale e dove si potranno gustare zonzelle, frittelle, castagnaccio, necci, migliacci, frugiate e vin brulé. Chi volesse, preventivamente, bruciare delle calorie potrà partecipare, la mattina del 22 ottobre, al Cammino di San Bartolomeo tra Pontepetri e Spedaletto (9 chilometri) con partenza alle 7.15 da Montale con mezzi propri e rientro a Montale previsto alle 16.30. La camminata è organizzata dal Gruppo Podistico Trekking e Camminate di Montale di cui fa parte il gruppo trekking della Croce d’Oro (info 328.3828924). Sul fronte della prevenzione sanitaria è attiva presso la sede della Croce d’Oro un’attività di screening gratuito per l’epatite C nell’ambito di una campagna promossa dal ministero della salute e dalla regione Toscana perché quando ancora è asintomatica l’infezione può essere curata. La Croce d’Oro di Montale è l’unica associazione dei tre comuni della piana pistoiese ad aderire alla campagna mettendo a disposizione i propri spazi e i propri professionisti per la realizzazione del test. Si tratta di effettuare il prelievo di una goccia di sangue da un polpastrello con il risultato consegnato entro pochi minuti. Il test, per la fascia di età da 34 a 54 anni, è gratuito e si effettua nella sede della Croce d’Oro in via Enzo Nesti ogni sabato dalle ore 10 alle 12 fino al 31 dicembre prossimo (info al numero 0573.55251). Nel mese di novembre la Croce d’Oro propone un ciclo di quattro incontri sulle manovre primarie di soccorso, sulla protezione civile e sulla sicurezza stradale che saranno rivolti soprattutto ai giovani e giovanissimi, ma sono aperti a tutta la cittadinanza. Gli incontri, dal titolo "Prendersi cura di sé e degli altri, istruzioni per l’uso", si terranno nei locali del nuovo Centro Giovani aperto dall’amministrazione comunale in via Boccaccio dalle 16.30 alle 18.30.

Il primo incontro, martedì 7 novembre, riguarderà il tema dell’allertamento dei soccorsi sanitari e delle principali casistiche di soccorso. Il secondo incontro, venerdì 10 novembre, consisterà in una lezione pratica sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sulla defibrillazione precoce. Il terzo incontro, venerdì 17 novembre, sarà dedicato alla protezione civile e tratterà del ruolo dei cittadini e delle istituzioni durante le emergenze. Saranno presenti anche le unità cinofile da ricerca e soccorso della Croce d’Oro di Montale e del Gruppo Anpas della zona pistoiese. L’ultimo incontro, venerdì 24 novembre, sarà incentrato sulla sicurezza stradale e in particolare sui rischi connessi all’abuso di alcolici. Inizia anche, da lunedì 6 novembre, alle ore 21,15 un corso gratuito per soccorritori di livello base che proseguirà nelle serate di lunedì e mercoledì (info 0573.55251).

Giacomo Bini