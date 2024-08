Un milione di euro per piazza Catilina a Cutigliano e il centro di Piteglio

Circa un milione di euro di finanziamenti in arrivo per la nostra Montagna, in particolare nei comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio, da utilizzare per la riqualificazione di piazza Catilina a Cutigliano e del centro di Piteglio. Due opere che rientrano nel maxi-elenco di interventi infrastrutturali della Regione nell’ambito del progetto "Toscana Diffusa". Al suo interno, come si legge nella nota diffusa da Palazzo del Pegaso, "territori capaci di futuro, di paesaggi sostenibili, tesi a coesione e sviluppo e alla rigenerazione". Sono i 115 Comuni che ricadono nelle sei aree della Toscana Diffusa e per i quali la giunta toscana ha approvato i già citati interventi infrastrutturali che potranno essere sostenuti con ben centoventi milioni di euro complessivi, di cui circa settanta in arrivo dal Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale).

"Una misura concreta e efficace che giunge al termine di un approfondito lavoro di concertazione con i Comuni", ha detto il presidente Eugenio Giani. "Questa misura si accompagna alla legge sulla Toscana diffusa che porterò a fine agosto in Consiglio, per valorizzare tutti i comuni e non solo quelli che sono più noti o più popolati.Con questa legge le vecchie Apt, che finivano per fare promozione solo nei capoluoghi di provincia, si trasformano e si moltiplicano diventando ventotto ambiti, così da dare ad ogni territorio la propria valorizzazione".

La macro-area che comprende la Montagna pistoiese è chiamata ’Garfagnana - Lunigiana - Media Valle - Appenino Pistoiese’ e presenta una strategia dal titolo "Paesaggifuturi". Tra i 36 comuni, ci sono Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese, nonché l’Unione dei Comuni della Montagna pistoiese. Tra i progetti che riguadano più da vicino il nostro territorio, ecco la riqualificazione della piazza Catilina a Cutigliano, per un importo complessivo di 746mila euro, nonché la riqualificazione energetica del centro civico comunale di Piteglio per 239mila euro. Due opere importanti per rilanciare la vocazione turistica del nostro territorio.