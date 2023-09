Un manto d’erba in tutte le piazze. Il centro trasformato in un giardino

E trasformazione verde fu. Entra nel vivo la programmazione di Uapc-Un altro parco in città, iniziativa partorita dagli architetti di "Un altro Studio" con il supporto di Confcommercio Pistoia Prato, Comune di Pistoia e Giorgio Tesi Group e sostenuta da una ricca schiera di partner e sponsor che da undici anni, in un crescendo di partecipazioni, rendono possibile la metamorfosi portando nelle piazze della Sala, degli Ortaggi, Spirito Santo, e da quest’anno anche piazza del Duomo, un manto d’erba che arriverà a coprire circa 2.300 metri quadri di superficie urbana. L’allestimento a verde sbarcato da ieri sera in piazza del Duomo, si completerà stanotte con l’aggiunta alla scacchiera green delle restanti aree, ma il capitolo degli eventi – con il posizionamento di arbusti e piante iniziato già giovedì – si è già inaugurato, con il clou delle iniziative attese proprio per oggi, sabato 16 settembre e domani, domenica 17.

Alle 16 di oggi nell’area talk di piazza del Duomo Spichisi porta un dibattito sui temi della rigenerazione urbana, mentre alle 16.45 Startup Africa si concentrerà su sviluppo sociale ed economico nel Continente nero e sulle nuove sfide per il futuro. Alle 17.30, stesso inedito giardino, Giorgio Tesi Group, con la sua costola editoriale, presenta il quarantaseiesimo numero della rivista Naturart, con la conduzione della zoologa e scrittrice Mia Canestrini. Dalle 20, dj set del Psycomen trio featuring Unta, con spazio food e drink in piazza. La domenica, come da tradizione, è il giorno più focalizzato su famiglie e bambini con appuntamenti di vario genere dedicati allo sport, alla magia e alla didattica in tutte le sue forme, con in particolare il maxi corner Naturart in piazza del Duomo che accoglierà laboratori per bambini (fascia d’età 3-8 anni) e talk sul tema della sostenibilità, del vivere in comune e del futuro con ospiti illustri dal mondo dell’infanzia quali l’illustratrice Giulia Pastorino e l’artista, scrittrice e insegnante Arianna Papini.

Salotti a tema verde sempre in piazza del Duomo, dove domani, secondo una scaletta spalmata negli orari 16-19, professionisti dell’architettura racconteranno le città del futuro toccando temi di estrema attualità e interesse quali l’energia, il paesaggio e i nuovi contesti urbani. Le iniziative sono tutte a ingresso gratuito. Il dettaglio degli eventi è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione, www.uapc.it.

l.m.