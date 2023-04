Un incontro sulle rinnovabili stasera al Polo

Primo appuntamento questa stasera alle 21 al Polo Tecnologico di Quarrata per la presentazione del progetto pilota relativo alla creazione di una possibile Cer (Comunità energetica rinnovabile). Il Comune di Quarrata incoraggia la nascita sul territorio di questo modello innovativo per la produzione e il consumo di energia "pulita" all’insegna del risparmio economico e della sostenibilità. Durante l’incontro rivolto a cittadini, imprese ed enti del terzo settore, verranno illustrate le caratteristiche delle Cer dai tecnici delle società Sinloc e Energy4com, incaricate di elaborare lo studio di fattibilità. Saranno presenti anche il sindaco Gabriele Romiti, il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo, per chiarire quali benefici del progetto.

Il Comune di Quarrata avrà dunque il ruolo di attivatore del progetto. Sarà dato un mese di tempo a utenti pubblici e privati per valutare quanto interesse ci sia a costituire una Cer. Il progetto rientra tra le attività coordinate dalla Provincia di Pistoia per il Piano strategico di sviluppo territoriale, con il sostegno della Fondazione Caript.

D.G.