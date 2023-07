Un grande successo per la Notte Rossa Avis

L’undicesima edizione della Notte Rossa di Avis Pistoia sarà sicuramente ricordata come una delle più partecipate di sempre. Una manifestazione che sicuramente si conferma come una delle più attese e vissute dell’estate pistoiese all’insegna del divertimento e della solidarietà. Per il primo giovedì di artetura serale dei negozi per i "Percorsi notturni" (e domani sera si replica, con negozi aperti fino alle 24) la città è stata letteralmente presa d’assalto dalle persone che, con le molte iniziative programmate da Avis, hanno avuto l’imbarazzo della scelta. Dagli spettacoli di danza area in piazza Spirito Santo, allo spettacolo di burattini in piazza della Sapienza, a quelli di magia in piazzetta Romana, per passare poi alle esibizioni di canto, ballo e molto altro ancora. Migliaia le persone che hanno invaso piazza Duomo per assistere allo show di Nostalgia 90 e scatenarsi al ritmo della musica dei passati decenni.

Tutta la città ha così potuto vivere una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento, senza dimenticare pero l’importanza della solidarietà. "Non ci sono parole. Ancora ripensiamo a ieri sera emozionati. Siamo solo dei volontari che diversi anni fa hanno pensato di organizzare un qualcosa di nuovo per promuovere la donazione di sangue nel periodo estivo e tutto questo ci rende felici - ha commentato Igli Zannerini, presidente di Avis Pistoia -. È stata una serata strepitosa, grazie soprattutto al bellissimo pubblico. La città era un fiume di persone. Ogni iniziativa, anche quella nell’angolo più nascosto, ha riscosso successo. Il nostro grazie va a tutti coloro che hanno collaborato con noi e ai nostri sostenitori senza i quali, questa serata, non sarebbe stata possibile".

Gabriele Acerboni