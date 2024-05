"Un grande abbraccio a chi mi ha ridato la vita"

"In un clima di forti contestazioni verso la sanità pubblica – ci scrive il nostro lettore Ivo Bruni, ingegnere – voglio spezzare una lancia a favore dell’Ospedale San Jacopo. Ho subito un ictus ischemico con perdita della parola e altre conseguenze. Entrato in pronto soccorso sono stato immediatamente ed efficacemente trattato con trombolisi, quindi trasferito nel reparto Neurologia diretto dal dottor Gino Volpi. Le cure sono state tali da restituire dopo pochissimo tempo tutte le funzioni menomate. Successivamente mi è stato impiantato un dispositivo di registrazione continua dei segnali cardiaci nel reparto di elettrofisiologia ed emodinamica, e anche lì regnano professionalità e cortesia. Questa mia lettera rappresenta un sentito ringraziamento per questi reparti. Vorrei fare i nomi dei medici e degli infermieri che si sono presi cura di me, ma rischierei di dimenticarne qualcuno, pertanto un grande grande abbraccio a chi mi ha ridonato “la vita”".