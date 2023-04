Un giorno speciale per Tommaso: compie 18 anni E buon compleanno a Roberto, che ne festeggia 60

Oggi è un giorno speciale per Tommaso Salvadori che compie 18 anni e diventa maggiorenne. Questo è il messaggio arrivato in redazione per lui: "Che il tuo futuro ti riservi tutto ciò che più desideri e doni a te tanta serenità e felicità. Auguri Tommaso per i tuoi 18 anni dai tuoi genitori Ilaria e Giacomo, dai tuoi nonni Teresa, Enrico e Mario, dagli zii Barbara e Gianluca e dal tuo cuginetto Andrea". Tanti auguri di buon compleanno anche da parte del nostro giornale.

Sessanta candeline

E oggi è il compleanno di Roberto che soffierà su una torta con 60 candeline. Questo il messaggio arrivato in redazionei: "Tanti cari auguri da tutta la sua grande famiglia: dalla moglie, dai figli, dalla sorella, dai fratelli, dal cognato, dalle cognate e dai nipoti". Tanti auguri di buon compleanno anche da parte del nostro giornale.