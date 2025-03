Un giardino per la pace e la fratellanza

Fissata la cerimonia di intitolazione del giardino "Della Pace e della Fratellanza". Sarà domani alle 16,30. L’area a verde è situata in via Spartitoio, all’angolo con via Paganini, e verrà dedicata a tre bambini pistoiesi – Roberto Bianchi di 4 anni, Mauro Braccini e Sauro Caramelli di 5 anni – che vi persero la vita per lo scoppio di un ordigno nel 1945, a guerra finita. Alla cerimonia prenderanno parte le autorità locali, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio. ’iniziativa, promossa dal Comune, nasce dunque con l’intento di ricordare un tragico episodio accaduto nell’immediato dopoguerra: lo scoppio di un ordigno bellico che, nel 1945, costò la vita ai tre bambini pistoiesi che qui stavano giocando.