Un fiore arrivato da lontano per ogni disciplina . Alla scoperta del vasto mondo delle arti marziali

Per l’intera giornata di oggi alla Cattedrale di via Pertini si terrà l’evento "Fiori marziali 2023- Edizione città di Pistoia". Al centro della manifestazione le arti marziali tradizionali, quali potente strumento di lotta all’illegalità e alla depressione, in armonia con l’ambiente e la natura che ci circondano. Le porte apriranno alle 9, mentre dalle 10 parteciperanno il sindaco Alessandro Tomasi, il questore Olimpia Abbate, il presidente della Fondazione Caponnetto di Firenze Salvatore Calleri, un delegato della Fondazione Chianti Banca, la psicologa Giulia Guerrini, un delegato del Coni, il presidente dell’Accademia EurethicsEtsia Giovanni Gordiani, la presidente della Lilt Pistoia Giulietta Priami e un delegato dell’ufficio Ups di Pistoia. Lo spazio della Cattedrale sarà suddiviso in otto aree ognuna dedicata a una disciplina: Aikido, Brazilian Jiu Jiutsu, Capoeira, Karate, Qwankido Kung Fu cino-vietnamita, Tai Chi, e due scuole di Wing Chun. Ogni stand sarà caratterizzato da un fiore tipico dell’area geografica di appartenenza delle diverse discipline per lanciare il messaggio che la pratica delle arti marziali insegna il rispetto fra gli uomini e il rispetto dell’ambiente. Sarà presente una postazione con i volontari della Lilt per fornire informazioni sulla prevenzione dei tumori. L’iniziativa ha la compartecipazione del Comune di Pistoia e il patrocinio di Fondazione Caponnetto contro le lotte alle mafie, Coni Toscana, Accademia EurethicsEtsia, Lilt Pistoia ed è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione Chianti Banca e alla collaborazione di Mister Wizard di Pistoia. Per informazioni chiamare il 393.8612870.