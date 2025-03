Un fabbro esperto. E quattro muratori

Si ricerca fabbro con esperienza addetto/a alla lavorazione del ferro e dell’alluminio per produzione di cancelli, inferriate e infissi.

È richiesta esperienza almeno biennale nella mansione.

Contattare l’azienda Metallica s.n.c. di d’amico cristiano & c al numero telefonico 344 0353825 oppure via e-mail all’indirizzo [email protected].

Nella zone della provincia di Prato, invece, azienda edile ricerca 4 figure: due muratori con esperienza e due aspiranti muratori. Ai candidati viene richiesta la patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Per informazione e per inoltrare le candidature contattare lo 3351647942 oppure, via e-mail, [email protected]