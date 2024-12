Un fabbro, due idraulici e un operaio edile

A Prato si ricerca un fabbro. L’azienda ricerca un addetto/a alla lavorazione del ferro e dell’alluminio per produzione di cancelli, inferriate e infissi. Richiesta esperienza almeno biennale nella mansione. Contatti e candidature: Cristiano D’Amico al numero 344 0353825 o via e-mail all’indirizzo [email protected]. A Montemurlo, invece, si ricercano due idraulici con esperienza. Le risorse si occuperanno di realizzazione di impianti idraulici e termici e idrico-sanitari. Necessaria esperienza pregressa nella mansione e possesso patente B. Informazioni e candidature: 0574 073067 o, via e-mail, a [email protected]. Infine, si cerca un operaio edile con esperienza anche minima nel settore resine e microcemento. La ricerca è rivolta sia a persone con esperienza, sia a persone senza esperienza e in possesso dei requisiti per l’apprendistato. Informazioni e candidature: [email protected]