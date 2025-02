Un circolo di lettura. Parte l’iniziativa

Sabato 22 febbraio, alle ore 10, nei locali della biblioteca comunale di Larciano, in via Puccini, l’assessore alla cultura Sara Sostegni, organizza un incontro per iniziare a parlare della formazione di un circolo della lettura. "Questa idea ci balena nella mente da un po’ di tempo. Sarebbe bello ed interessante vedere nascere a Larciano, uno o più circoli di lettura". Chi fosse impossibilitato a partecipare, ma vorrebbe fare parte del circolo della lettura, può comunicare i propri dati alla mail [email protected] oppure telefonare al 0573858152. Intanto per giovedì 27 febbraio, sempre all’interno della biblioteca, per la serie "Ospiti in biblioteca" è prevista la presenza di Margherita Bindi che presenterà il suo libro, intitolato "Solis. Gli eri di Valle Ventosa". Ed. Mds. L’iniziativa è organizzata dall’assessoreto alla cultura ed è programma per le ore 21.