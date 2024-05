Un chitarrista leggendario al Santomato

Ancora un imperdibile, ancora un’esclusiva regionale che incorona il palco del Santomato Live del circolo Arci di via Montalese a più prolifico di tutta la provincia pistoiese e non solo. Una data da tenere a mente, sabato 11 maggio, un nome da evidenziare tra gli altri ed è quello di Carl Verheyen, il chitarrista dei Supertramp che torna in concerto in Italia e fa tappa proprio al Santomato Live Club. Verheyen è oramai abituato a calcare il suolo italiano ed è sicuramente un amore corrisposto al cento per cento da tutti gli appassionati della sei corde e della buona musica. Si tratta certamente di uno dei nomi più famosi nel mondo della chitarra, con una carriera alle spalle a dir poco invidiabile: oltre che essere da molti anni membro dei Supertramp, Carl è infatti un rinomato session man e produttore, un vero e proprio riferimento della west coast statunitense. Guitar magazine lo ha inserito tra i ‘top ten guitarist’ al mondo, Classic Rock Magazine tra i cento migliori chitarristi di tutti i tempi. Numerose le collaborazione inanellate negli anni e con artisti planetari come Christina Aguilera, Bee Gees, BB King, Little Richard, Josè Feliciano, Belinda Carlslile, Cher e Dolly Parton. Con la band che porta il suo nome ha inciso svariati dischi e firmato numerose colonne sonore di grandi produzioni hollywoodiane. Opening act del concerto affidato a Bettina Schelker, chitarrista e cantante svizzera, che in passato ha anche aperto i concerti del tour americano dei Jethro Tull. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri, sempre attivi: 0573.760747; 333.4657051; 345.6168318. Prevista la stessa formula cena a buffet più concerto o solo concerto.

Ma la settimana è ancora più ricca di così al Santomato che alla sua programmazione aggiunge anche le serate del giovedì e del venerdì. Primo di tre impegni dunque quello di stasera, giovedì 9 maggio, con la jam session night in una sfida che vede contrapporsi i successi mitici di due band che hanno fatto la storia, i Metallica da un lato e gli Iron Maiden dall’altro. La cavalcata musicale verso il sabato in esclusiva continua venerdì con una serata omaggio a un cantautore italiano amatissimo. Fa tappa infatti a Santomato la Ligabue tribute band, assente da questi palchi già da un po’, che porterà al pubblico i successi di ieri e di oggi di Luciano Ligabue.

Storica tribute attiva dal 2000 e operativa in tutta Italia per serate e concerti, la band ha per frontman Marco Scaravilli (voce), accompagnato da Lorenzo Oliva (chitarra), Francesco Calabri (chitarra), Paolo Masi (basso), Francesco Fallani (batteria), special guests Lorenzo Pini (chitarra) e Federico ‘Sago’ Sagona (tastiere). Prossime serate in calendario lo speciale Laura Pausini con Laura canta Laura (16 maggio), la straordinaria TY Leblanc con la Ranfa Soul Band (17 maggio) e Disco Mitology con radio Mitology e djset Enrico Tagliaferri (18 maggio). Tutti gli aggiornamenti sui social (Facebook e Instagram) o sul sito ufficiale, www.santomatolive.it

l.m.