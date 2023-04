Un campetto per il minigolf dietro la chiesa

Con l’inaugurazione del campetto di minigolf è stata completata la riqualificazione dell’ area verde della Badia, dietro l’abside della chiesetta di San Salvatore in Agna. Una zona di prestigio per la presenza dell’ex Abbazia, che dopo molti anni di abbandono è stata oggetto di una serie di interventi dell’amministrazione comunale montalese che l’hanno trasformata in uno dei luoghi più frequentati da bambini e famiglie di tutto il territorio. Il campetto da minigolf si trova nella parte a sud-est, lungo la via Sem Benelli, è costituito da dodici buche ed è ad accesso libero.

Chi possiede già le mazze e le palline può usarlo liberamente, che invece vuole usare quelle messe a disposizione del Comune di Montale può rivolgersi al vicino Spazio Giovani, da poco aperto, nella ex sala consiliare della Badia. Il minigolf è solo l’ultima realizzazione, che è stata preceduta da una zona di giochi per bambini (altalene, scivoli e altre attrezzature ludiche) che si trova nella parte nord-est.

Il giardino con i giochi, che è stato intitolato alla memoria del compianto parroco Don Sergio Domeniconi, è diventato certamente lo spazio verde più frequentato e apprezzato del territorio comunale. Il fatto di essere stato creato in una zona centrale e densamente abitata lo rende facilmente raggiungibile e anche l’ampiezza e la suggestiva cornice della Badia è un motivo di attrazione. Il Comune ha dotato la zona di percorsi pedonali interni di collegamento, tutti illuminati, che sono connessi con diversi punti della viabilità, con possibili accessi da via Boccaccio, da via Sem Benelli e anche da via Gramsci. La riqualificazione dell’area verde è seguita anche alla sistemazione della piazzetta della Badia che si trova lungo via Gramsci.

La piazzetta e l’area verde sono attraversate anche da un tratto del percorso ciclo-pedonale che collega la ciclabile di via Martiri della Libertà con il nuovo ponte pedonale sul torrente Agna che collega Montale con Montemurlo. Si tratta di un insieme di opere, in parte, come la ciclabile, connesse con il Piano di innovazione urbana realizzato con il Comune di Montemurlo e in gran parte di iniziativa del Comune di Montale come il rifacimento della piazzetta, l’area ludica e il minigolf.

"Come amministratore – ha detto il sindaco Ferdinando Betti dopo il taglio del nastro del minigolf – mi si permetta di esprimere una particolare soddisfazione per la riqualificazione di questa area che era una delle promesse fatte alla cittadinanza".

Giacomo Bini