L’eccellenza pistoiese per la Nato. Florence One vince la commessa. Digitalizzerà la base di Napoli

Altro prestigioso traguardo tagliato da Florence One, l’azienda guidata da Emiliano Ferroni e Stefano Bonuccelli presente a Pistoia dal 2021, che nei giorni scorsi si è aggiudicata un’importante commessa dalla Nato, vincendo una gara d’appalto tra numerose e qualificate aziende su scala nazionale e internazionale. Una soddisfazione importante per l’attività che ha sede in via Cellini e che lavora su prodotti leader di mercato occupandosi della digitalizzazione aziendale a 360 gradi. Nel dettaglio, la commessa riguarderà proprio la digitalizzazione dei processi informatici della base Nato di Napoli: un incarico di grande responsabilità ma che conferisce anche grande orgoglio a Florence One, come affermato da Emiliano Ferroni.

"C’è grande soddisfazione e per la nostra azienda è un vero onore. Avere come committenti la Nato è qualcosa che non capita tutti i giorni e che avvalora ulteriormente l’importante lavoro che stiamo facendo da anni a questa parte – afferma il ceo –. Il tema dell’appalto riguardava i contenuti tecnologici per la gestione dei processi della base e ha richiesto il superamento di requisiti di sicurezza e certificazioni, data la natura sensibile dei dati trattati. C’è stato un primo taglio tra i vari partner SAP italiani, poi siamo stati selezionati in base a completezza progettuale e livello tecnologico, premiando Florence One per la proposta più completa e tecnologicamente avanzata. La commessa avrà una durata di quattro anni: il primo anno sarà dedicato alla progettazione, mentre i successivi tre saranno destinati alla manutenzione".

A capo del progetto ci sarà un pistoiese come Simone Fragai, cresciuto con Florence One: "Questo per me è un grande orgoglio ma anche una grande responsabilità - ha sottolineato Fragai - ma soprattutto è un valore aggiunto per tutta la nostra azienda. Mi occuperò di tutte le fasi del processo, a partire dall’implementazione del progetto fino al rilascio ai clienti. Un lavoro impegnativo ma che ci apprestiamo ad iniziare con grande entusiasmo".

Ferroni ha anche rimarcato come Florence One, anno dopo anno, continui ad avere a cuore il tema delle nuove assunzioni: "Per noi l’impegno sul territorio è da sempre un punto cardine e non è un caso che ci siano molti pistoiesi in azienda. E’ un obiettivo che ci poniamo e che manteniamo costantemente. Stanno proseguendo le nostre Academy, una delle quali si è conclusa ad inizio mese, al termine delle quali abbiamo sempre inserito figure nuove all’interno del personale. La formazione, anche partendo da zero, è un aspetto su cui investiamo tantissimo – conclude – e l’inserimento all’interno di Florence One ci consente di garantire continuità coi nostri obiettivi".

