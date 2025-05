Libri gratis. Domani ultima chiamata

C’è tempo fino a domani, mercoledì 28 maggio per fare domanda, sul portale della Regione Toscana per accedere al beneficio "Libri gratis" (https://www.regione.toscana.it/scuola/app-LibriGratis). Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare Spid, Cie, o Tessera Sanitaria/Cns. Il Pd aglianese evidenzia che la Regione, guidata dal centrosinistra, continua a sostenere le famiglie. "La Regione dimostra nuovamente come sia possibile fare politiche a sostegno delle famiglie – dichiara il capogruppo Pd Guido del Fante –. Dopo il progetto asili gratis che ha permesso alle famiglie di avere quasi 15mila bambini gratuitamente agli asili nido – ricorda Del Fante –, garantendo ai genitori di poter lavorare e organizzare la propria giornata, il centrosinistra porta avanti un nuovo progetto: la misura Libri gratis. Delude un po’ – conclude – l’introduzione del nuovo sostegno regionale, senza ulteriori misure comunali da stanziare". Aggiunge Andrea Acciai (in foto), segretario Pd Agliana: "Teniamo a precisare che la misura Libri gratis è stata ideata, promossa e finanziata dalla regione Toscana. L’iniziativa rappresenta un concreto impegno della Regione per garantire il diritto allo studio e sostenere le famiglie, attraverso l’erogazione di contributi per l’acquisto dei libri scolastici. La misura – spiega Acciai – è regolata dalla delibera di giunta numero 515/2025, che definisce criteri, modalità e risorse dedicate. Rivendichiamo con orgoglio questo intervento, che si inserisce in un più ampio quadro di politiche regionali a favore dell’istruzione pubblica, dell’equità e dell’inclusione scolastica. La regione Toscana – conclude Acciai – continuerà a investire in misure che rendano la scuola davvero accessibile a tutte e tutti".

p.s.