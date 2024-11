Un camper per la pediatra: "Voglio aiutare quei cento bambini senza medico"

Parla velocemente, con la sua voce forte e carezzevole, Donata Morelli, sangue senese, residenza fiorentina e lavoro aretino, parla con un entusiasmo che sembra sgorgare dal cuore: "Faccio la pediatra ormai da tantissimi anni, e ho una casina all’Abetone. Ci vengo solo nel fine settimana perché lavoro a Cortona e abito a Firenze, ho sei cani e mi piace portarli lì dove ho il giardino e, anche perché mi ricorda il mio babbo. Lui andava a sciare già da ragazzo, con l’amico Zeno. Un giorno, parlando con il mio falegname mi ha detto che aveva la moglie incinta e un bambino di tre anni, aggiungendo: “Donata io vengo da te perché non ho più il pediatra“...questo mi ha fatto pensare. I miei pazienti vengono ricevuti in dieci minuti anche solo per un raffreddore, per i genitori della Montagna ci vogliono ore, e molti chilometri, per farli visitare. Così mi sono detta: “guardiamo se posso aiutare questi cento bambini e, dopo averne parlato con sindaco, vicesindaco e cittadini, tutti mi hanno detto “sarebbe una gran cosa“. Mi sono resa disponibile solo per i bambini della Montagna, in regime di libera professione, chiedendo una cifra modesta, quindi si parte con questa esperienza".

"A fine ottobre – spiega Niccolò Guarnieri per la Misericordia dell’Abetone – siamo stati chiamati dalla comunità di Abetone per dare un supporto all’assenza del pediatra di base. La Misericordia da sempre eroga alla comunità un servizio di prossimità dedicato alle situazioni di fragilità. Siamo quindi entrati in contatto con l’amministrazione comunale che da subito ha cercato di trovare insieme risposte immediate, capaci di tamponare questo disagio. La dottoressa Morelli, venendo a conoscenza del problema sì è resa disponibile. Da subito si è unita alla nostra Misericordia e al Comune per dare vita al progetto Baby Van. Il servizio prevede un ambulatorio mobile delle Misericordie Toscane dal 23 Novembre 2024 e un servizio a domicilio grazie alla disponibilità dei nostri volontari per agevolare lo spostamento della dottoressa.

"Il calendario – spiega ancora Guarnieri – prevede, a sabati alterni, la presenza dell’ambulatorio e le visite a domicilio, preventivamente prenotate direttamente alla dottoressa Morelli. L’orario è dalle 9 alle 12. L’ambulatorio mobile è nel posteggio della Misericordia, in via Brennero 394. La Misericordia di Abetone si rende disponibile a migliorare questa attività grazie anche alla grande collaborazione tra enti e grazie alla volontà di tutti i volontari presenti".

Andrea Nannini