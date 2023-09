Un camionista travolto dal proprio mezzo

Un brutto incidente nella serata di ieri in via Benedetto Croce, a Pistoia. Protagonista il conducente di un autocarro carico di materiale edile. Singolare la dinamica, ora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il 48enne sarebbe sceso dal mezzo "dimenticandosi" di tirare il freno a mano. Il camion si è dunque mosso da solo finendo per schiacciarlo contro il muro di una casa mentre lui stava cercando di risalire per fermarlo. Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto ecco in un baleno la Misericordia di Agliana e l’automedica: il personale ha trattato il ferito sul posto prima di trasferirlo in rosso al San Jacopo per i traumi al torace. Sul posto per i rilievi la polizia municipale di Pistoia.