’Un bel posticino’ a nuovo. Il giardino dell’asilo "Il Faro" è stato ampliato e riqualificato

Nel pomeriggio di venerdì, in occasione della festa di fine anno, è stato inaugurato il giardino attiguo all’asilo nido "Il Faro", in via Santa Maria Maggiore. Uno spazio ampliato e riqualificato dall’ufficio Verde Pubblico, che l’Amministrazione comunale ha voluto recuperare per destinarla ad attività didattiche e ricreative, utilizzando al meglio un’area verde fino a poco tempo fa inutilizzata. L’intervento è stato portato avanti in linea con il progetto educativo del servizio Educazione e istruzione, che punta a valorizzare gli spazi esterni come luoghi di opportunità, crescita e benessere. In particolare, la riqualificazione ha visto la messa a dimora di piante ad alto fusto, così da creare zone d’ombra con le fronde di Querce e Liquidambar, e di alberi da frutto, tra i quali tre ciliegi, due nespoli, due sorbi, due loti e un cespuglio di mirtilli: un piccolo frutteto per offrire ai più piccoli una opportunità formativa coinvolgente e diretta, toccando con mano il ciclo delle stagioni. "Uno spazio di opportunità e di crescita per i bambini - afferma Federica Taddei, dirigente del Servizio educazione e istruzione – voluto fortemente dalle educatrici dell’asilo. Una nuova area che diventerà lo spazio principale per attività che da sempre sono al centro dei nostri progetti".

Rampicanti di vite americana sono andati a decorare la nuova pergola, a sostituzione di quella precedente che è stata dismessa. Una ulteriore e accogliente zona di ombra, dunque, per ospitare i bambini e i loro giochi nelle belle giornate di sole. Rampicanti di gelsomino coprono, poi, una piccola capanna che sarà da stimolo per nuove attività ludiche. Inoltre, sono state create alcune sedute con tronchi di albero, grazie ad un accurato lavoro di recupero del legname. "Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a questi lavori – dice il primo cittadino Alessandro Tomasi –. Mi preme menzionare la ditta Bigalli che ha provveduto a recuperare alcuni alberi che poco fa tempo abbiamo tagliato in alcune zone della città e li ha prontamente ’reinventati’". Le piante saranno irrigate da un nuovo impianto, mentre a servizio di coloro che usufruiscono dell’area è stato posizionato un fontanello. Ampliato e riqualificato anche l’impianto di illuminazione. Sono stati, infatti, sostituiti i punti luci già presenti e installati di nuovi, così da coprire l’intera area a verde. L’insegnante Sabrina Parlanti ha spiegato il significato del nome dato al giardino: Un bel posticino. "Il nome prende spunto da un albo illustrato per bambini in cui alcuni insetti cercano un posto in cui vivere. Coi lavori messi a punto siamo sicuri di aver creato un ambiente accogliente sia per i bambini che, proprio come nel libro, anche per gli insetti".

Michele Flori