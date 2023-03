Un bando per progetti green e inclusivi

PISTOIA

Un milione di euro a disposizione dei Comuni messi a disposizione dal consiglio regionale grazie agli avanzi di amministrazione per quella che viene tracciata come una "VIA del Futuro" dove non c’è una strada da seguire ma è un acronimo che sta per "Toscana verde, inclusiva e aperta". A presentare l’iniziativa il presidente Antonio Mazzeo, assieme ai membri dell’ufficio di presidenza fra i quali anche la consigliera pistoiese del Pd Federica Fratoni. "Sono davvero orgoglioso di poter presentare questo bando – ammette Mazzeo – vuol dire che il Consiglio è riuscito ridurre i suoi costi per poterli poi distribuire sui territori. È un esempio di politica virtuosa, grazie al contributo di tutte le forze politiche, e sono fiero di questo risultato. Non era né facile né scontato". I progetti potranno essere presentati per la mobilità sostenibile, per l’acquisto di arredi scolastici destinati agli studenti con disabilità e per acquisto di libri. Ogni Comune potrà presentare una sola domanda, sarà assegnato un contributo fino a un massimo di 15mila euro: c’è tempo fino al 17 aprile. "Il bilancio del Consiglio regionale, in perfetta salute, ci consente di poter erogare risorse ai Comuni e stringere un grande patto con le amministrazioni locali nel segno della sostenibilità – spiega Federica Fratoni – andare ad individuare oltre un milione dall’avanzo di bilancio in favore dei Comuni toscani è un fatto importante. Con questa azione aiutiamo quelle amministrazioni locali che vogliono realizzare progetti per sviluppare la modalità sostenibile, per incentivare la diffusione della lettura e dell’inclusione scolastica: sono ambiti che ci proiettano in un futuro più ‘green’, attento alla formazione ed ai pari diritti nella vita e nello studio".