Un altro parco in città... si allarga Il ’pratino’ arriva in piazza Duomo

Se la prova della riuscita di un evento si misura con la crescita di edizione in edizione, allora "Un altro parco in città – Uapc" ha davvero superato il test prima ancora di andare in scena: cinquecento metri quadri in più di tappeto verde a invadere stavolta anche piazza del Duomo oltre ai tradizionali spazi (piazzetta degli Ortaggi, Sala e piazza Spirito Santo), iniziative che partono dal giovedì anziché dal sabato, partnership aggiunte con l’ingresso in squadra di Coldiretti e l’istituzione di un’associazione di promozione sociale che oltre a un’idea di bellezza e divertimento insegue un principio di cultura diffusa e divulgazione.

Bentornato ‘pratino’ allora e in grande stile davvero, dal 14 al 17 settembre, in un calendario di iniziative green, talk, laboratori, fattoria didattica e da quest’anno anche dj set che animeranno piazza Duomo dalle 20 alla mezzanotte nei giorni di venerdì e sabato, con tanto di chiosco temporaneo in grado di garantire servizio food e drink a chi ne faccia richiesta. Una super edizione insomma, possibile grazie al parco-sostenitori sempre più massiccio che va a dare solida struttura a quel sistema inaugurato undici anni fa dagli architetti di Un altro studio accompagnati sin dal suo esordio da Confcommercio Pistoia e Prato con il Consorzio Turistico Città di Pistoia, Giorgio Tesi Group e Comune di Pistoia. Si comincia il giovedì si è detto, con la presentazione alla città della prima squadra del Pistoia Basket 2000 (dalle 20.45) in una piazza del Duomo ancora non trasformata in prato: lo srotolamento del tappeto erboso avverrà infatti il venerdì, per esser pronti ad accogliere la sera il dj set di dj Black Angus e Ucci. La giornata del sabato aggiunge un taglio informativo all’edizione con un fuoco di fila di talk condotti prima da Coldiretti sul tema degli alberi (ore 11.30), poi da Spichisi a proposito di rigenerazione urbana (ore 16), poi ancora da Start up Africa (ore 16.45) e infine Giorgio Tesi Editrice (ore 17.30) che coglierà l’occasione per lanciare l’ultimo Naturart. Alle 20 riprende la musica, stavolta con il dj set del Psycomen trio featuring Unta.

Sarà nella notte tra sabato e domenica che si procederà ad allestire il manto d’erba negli spazi restanti, in piazzetta degli Ortaggi, piazza della Sala e piazza Spirito Santo per riproporre al pubblico i grandi classici di "Uapc", tra laboratori per bambini, pratiche e prove di sport per i piccoli, clown e fattoria didattica, mentre in piazza Duomo si conferma operativa la sezione talk, con iniziative sempre per i piccini a cura di Giorgio Tesi e le ospitate dei professionisti architetti Emanuela Morelli, Giuseppe Bonoretti e Paolo Picchi, seguiti dalla conferenza su Pnrr e rigenerazione urbana (a proposito di San Lorenzo) con l’assessore comunale Leonardo Cialdi. La parte convegnistica sarà valida al fine del conseguimento di crediti formativi professionali. Con l’aggiunta di piazza del Duomo, quest’anno la copertura urbana a verde raggiungerà quota 2.300 metri quadri senza contare l’allestimento delle piante, come ha spiegato l’architetto Carolina Boccardi, ideatrice di Uapc, facendo gli onori di casa e ringraziando i tanti sostenitori dell’evento.

Evento che, come ha affermato convinto il direttore di Confcommercio Pistoia-Prato Tiziano Tempestini, dimostra un potenziale altissimo. "Gioiamo nel misurare la crescita di questo appuntamento, che si conferma di anno in anno sempre più attrattivo. Crediamo fortemente nel green quale elemento cardine della nostra identità cittadina". A presentare l’evento anche il direttore di Coldiretti Pistoia Francesco Ciarrocchi, assieme a Nicolò Begliomini per Giorgio Tesi Group e Naturart, agli assessori Benedetta Menichelli e Gabriele Sgueglia e i titolari dei locali coinvolti nell’organizzazione che aggiungeranno iniziative a un calendario già di per sé ricco. Tutto il programma nel dettaglio è disponibile sul sito ufficiale dell’evento, www.uapc.it.

linda meoni