Un altro parco in città. Le piazze come giardini per spiegare ai piccoli i grandi temi "green"

Una platea certa di almeno un centinaio di bambini a popolare uno spazio urbano – piazza del Duomo – vestito eccezionalmente a verde, quasi come se nottetempo una magia si fosse spettacolarmente compiuta. Giorno due di "Un altro parco in città-Uapc" nel segno in particolare dei piccoli e delle famiglie rappresentato in particolar modo da quei cinquecento metri quadri di manto erboso di piazza del Duomo dove è allestito un maxi corner battezzato col nome "Naturart Kids: il linguaggio dei bambini per cambiare il mondo", iniziativa di Giorgio Tesi Group per parlare di temi grandi – ambiente, sostenibilità e vivere bene in comunità – con linguaggi ‘da piccoli’.

Protagoniste d’eccezione oggi saranno due importanti autrici come Giulia Pastorino, matita creatrice delle illustrazioni del libro "Ehi laggiù, basta così" (Clichy, 2023) che accompagnano i taglienti testi di Davide Calì, e Arianna Papini, artista, insegnante e arte terapeuta oltre che scrittrice con all’attivo più di centocinquanta libri scritti o illustrati a diffusione mondiale. Insieme a loro, tutti divisi tra laboratori (fascia d’età 3-8 anni; posti in esaurimento) curati da Germina Impresa Sociale e talk, la scrittrice Martina Colligiani e l’artista Michele Fabbricatore che per Naturart Kids hanno già realizzato due libri, la dirigente dei servizi educativi comunali di Pistoia Federica Taddei e il campione ed ex capitano della Nazionale italiana di basket Giacomo Gek Galanda, sotto la conduzione della zoologa e scrittrice Mia Canestrini.

Anche il pomeriggio in piazza del Duomo sarà denso di appuntamenti, tutti all’insegna dell’approfondimento (con possibilità acquisizione crediti formativi riconosciuti dagli Ordini) in una scaletta che vedrà alternarsi dalle 16 alle 18 le esperienze degli architetti iscritti Aiapp (Associazione Italiana Architettura del paesaggio) Sergio Bonoretti, Emanuela Morelli e Paolo Picchi. In programma interessanti interventi sui temi della città del futuro, della comunità, dell’energia e del paesaggio, tra natura e urbanizzazione. Alle 18 una storia tutta pistoiese con "Pnrr e rigenerazione urbana: il nuovo quartiere di San Lorenzo" raccontata dall’assessore Leonardo Cialdi. Cambio di piazza, stesso inedito scenario verde: qui piazza della Sala, dove in doppia sessione (dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 17) il mago Francesco Micheloni offrirà "Pillole di meraviglia" attraverso spettacoli offerti da Avis Pistoia, mentre alle 10 Coldiretti-Campagna Amica con la cuoca contadina Emanuela Zucconi organizza un laboratorio didattico sull’alimentazione per spiegare ai bambini come si fa il minestrone.

Restando in piazza della Sala, ecco anche gli spazi dedicati allo sport con pratica libera di Qi Gong a cura di Toscana Chen (9.30-10.30 e 16-17) che seguirà anche le prove gratuite di Gioca Kung Fu (10.30-11.30 e 17-18); il rugby Orsi Pistoia dalle 17 sarà nella stessa piazza per raccontarsi a una platea di bimbi e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. Pochi metri più in là, piazzetta degli Ortaggi, ecco il workshop di Fody sugli scarti tessili che diventano arte (ore 10), il Clown Mammolo ‘reclutato’ dalla Fondazione Un Raggio di Luce onlus (dalle 10 alle 13), mentre per tutto il giorno sarà allestito un corner de L’Incontrario con spazio vendita delle opere del progetto "Diversa_mente Arte". Al mattino (dalle 10 alle 11.30) camminate metaboliche a cura di Silvia Burchietti per il centro città, fattoria didattica (dalle 9 alle 13) in piazza San Leone a cura di Podere Fattoria Verdiani, laboratorio del ricamo dalle 10 n via del Lastrone. Tutte le info e gli approfondimenti su www.uapc.it.

l.m.