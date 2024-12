Un addetto alle vendite . E altre offerte su Unimpiego

Unimpiego è la società di Confindustria, autorizzata direttamente dal ministero del lavoro, che si occupa di intermediazione tra domanda e offerta del mondo del lavoro. Attraverso il portale online www.unimpiego.it, è possibile caricare il proprio curriculum vitae e consultare le molte offerte di lavoro suddivise per provincia o regione, costantemente aggiornate e candidarsi direttamente alle posizioni aperte. Tra le opportunità che sono attualmente disponibili spicca la ricerca di un addetto commerciale per una importante realtà immobiliare che in questo momento è in forte espansione nella provincia di La Spezia. La figura selezionata sarà responsabile dello sviluppo, dell’incremento e del mantenimento del portafoglio clienti, della ricerca di nuovi immobili da acquisire e della gestione dei contatti tramite software Crm. È richiesto al candidato di essere automunito.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo: [email protected].