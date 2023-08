Un accoltellato nella rissa Terrore lungo via Puccini

Poteva avere conseguenze ben peggiori, la rissa che è scoppiata ieri sera poco dopo le 20 in via Puccini nei pressi di un bar-ristorante. I fatti si sono sviluppati rapidamente: all’interno del locale, a quell’ora affollato di clienti, un uomo di origine nigeriana avrebbe colpito al volto con un pugno, per cause ancora da chiarire, una connazionale. A quel punto è scoppiato il parapiglia, con altri presenti che si sarebbero prontamente scagliati contro l’aggressore con l’intento di bloccarlo. Di tutt’altro avviso l’uomo, che non aveva intenzione di placarsi. Quindi succede di tutto: volano urla, botte, oggetti. Finché l’aggressore iniziale non avrebbe estratto un machete, colpendo – fortunatamente solo di striscio – un altro connazionale.

Nel locale è il panico: tra grida e sangue una donna si sente male, vengono chiuse le porte mentre la rissa si sposta all’esterno. Fino all’arrivo delle forze dell’ordine, con le volanti di polizia e carabinieri a cercare di riportare la calma e l’ambulanza della Misericordia di Pistoia a soccorrere l’uomo accoltellato, per il quale non si è reso necessario il ricovero. "Mi trovavo all’interno a prendere un caffé, quando dopo un rapido scambio di battute un uomo ha colpito con violenza una donna – racconta, ancora sotto choc, una testimone –. A quel punto sono intervenuti altri uomini e la situazione è degenerata. Abbiamo avuto molta paura, specie quando è spuntato un coltello: un’altra donna è svenuta, c’era sangue sul pavimento".

Solo dopo parecchio tempo è stato possibile riportare l’ordine in via Puccini. Al momento non è stato reso noto se qualcuno dei protagonisti dell’episodio sia stato fermato. Per nessuna delle persone coinvolte si sarebbe reso necessario il ricovero in ospedale.

