Ultimi biglietti per domani al Moderno

Domani, sabato 15 marzo (ore 21) al teatro Moderno novità assoluta per "Omaggio a Franco Battiato" della band Battito Battiato: per la prima volta il concerto sarà accompagnato da un trio d’archi. La serata darà il via alla mini tournée teatrale che porterà i Battito Battiato, con il trio d’archi, in giro per l’Italia. Il trio d’archi è composto da Giorgia Lucchesi e Silvia Calvino al violino e da Francesca Fedi Perilli al violoncello. Domani, sul palco del Moderno ritorna a cantare anche Irene Volpi, dopo una pausa per la maternità con la nascita di due gemelle. I posti sono in esaurimento, si possono prenotare gli ultimi biglietti al 333. 6752162. La band è nata nel 2022 da un sogno, quello di rendere omaggio a Franco Battiato, dopo la sua scomparsa, nel maggio 2021. Il sogno di rendere omaggio a un artista tra i più influenti nel panorama musicale italiano, anche per la varietà di stili. Nel concerto di sabato saranno eseguite musiche di Franco Battiato e di Giusto Pio, compositore e violinista che collaborò a lungo con il cantautore siciliano. Non possono mancare i grandi successi e i brani introspettivi, carichi del pensiero spirituale dell’artista. "Omaggio a Franco Battiato" è un progetto nato con l’obiettivo di affrontare questa ardua impresa con molto rispetto e tanta umiltà verso quell’intramontabile musicista geniale che è Franco Battiato e ha riscontrato, fino dall’inizio, una grande risposta del pubblico. L’idea è nata da due aglianesi, Alberto Verna e Walter Becheroni, ai quali si sono aggiunti musicisti che vengono delle province di Pistoia, Prato e Firenze, uniti dalla passione per la musica e l’arte di Franco Battiato, del quale ripropongono live i pezzi più iconici nei loro concerti.

Piera Salvi